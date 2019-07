Fahrverbote um Innsbruck: Tirols Landeschef zu Gesprächen bereit

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP bleibt dabei: Die Einschränkungen in seinem Bundesland sind notwendig! Auch an diesem Wochenende sind auf der Inntalautobahn am Grenzübergang in Kiefersfelden wieder lange Staus zu erwarten.

Der Grund: Österreich hat erneut Blockabfertigung für Lastwagen angekündigt. Dann werden pro Stunde nur noch maximal 300 Lastwagen über die Grenze nach Österreich gelassen. So will das Land an besonders verkehrsreichen Tagen verhindern, dass es sich auf den Autobahnen der Alpenrepublik staut. Mit der Folge, dass es dafür auf deutscher Seite zu oft kilometerlangen Schlangen von Lkws kommt.

Blockabfertigung an der Grenze, Fahrverbote rund um Innsbruck

Aber nicht nur Lastwagenfahrer sind von den Verkehrseinschränkungen in Tirol betroffen. Vergangenes Wochenende galt Im Großraum Innsbruck für alle Kraftfahrzeuge ein Verbot, von Autobahnen auf andere Straßen auszuweichen. Lastwagen und Pkws, die Autobahnen mittels Landstraßen umgehen wollten, schickte die Tiroler Polizei kurzerhand wieder zurück auf die Autobahn. Die Maßnahmen sollen den Verkehr auf den Schnellstraßen halten und die Anrainergemeinden entlasten. In Tirol rechtfertigt man die Fahrverbote und Blockabfertigungen unter anderem mit dem Schutz der Luftqualität.

Kritik aus Deutschland und Italien

Deutschland und vor allem Bayern kritisieren das Verhalten Österreichs. Bayerns Verkehrsminister Hans Reichart (CSU) etwa sprach von einer Behinderung des freien Individualverkehrs und einem eingeschränkten Warenverkehr. Diese seien mit Freiheit nicht vereinbar, so Reichart. Deutschland hat deshalb auch - zusammen mit Italien - Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. Und diese gab ihnen Recht: In einem Schreiben missbilligte die zuständige EU-Kommissarin, Violeta Bulc, die Blockabfertigungen für Lastwagen.

"Durch die häufige und systematische Anwendung der Maßnahme wird der freie Warenverkehr sowie der freie Dienstleistungsverkehr eingeschränkt. Unserer Ansicht nach kann die Maßnahme nur in schwerwiegenden und außergewöhnlichen Notfallsituationen ergriffen werden, um einen Stillstand auf der Autobahn in Tirol abzuwenden. Würde sie in systematischer Weise immer dann angewendet, wenn die Behörden in Tirol ein höheres Verkehrsaufkommen als üblich erwarten, so handelte es sich um ein unverhältnismäßiges Vorgehen." Violeta Bulc, EU-Verkehrskommissarin

Tiroler Unverständnis für bayerischen Widerstand

Kein Verständnis hat Landeshauptmann Platter für das Vorgehen von Deutschland und Bayern. Er kritisierte den Widerstand gegen die Verkehrseinschränkungen als "hysterisch".

"Der bayerische Löwe brüllt, der Tiroler Adler lässt sich jedoch nicht beeindrucken. Die Aufregung um die Tiroler Maßnahmen ist absurd." Günther Platter, Landeshauptmann Tirol

Auch müsse man an den Verkehrsstillstand durch die Umfahrungen der Autobahnen in den Dörfern an den Ausweichrouten rund um Innsbruck denken, so der Tiroler Regierungschef. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte Platter: "In der Vergangenheit hätten die Blaulicht-Organisationen in einigen Fällen keine Chance gehabt, zu ihrem Einsatzort zu kommen. Da sei das von der Landesregierung beschlossene Gebot, auf der Autobahn zu bleiben, eine Kleinigkeit", so der Landeschef.

"Ich hätte nie im Leben gedacht, dass es über ein Pkw-Fahrverbot, das einen totalen Stau in den Ortschaften verhindern soll, so eine Aufregung gibt!" Günther Platter, Landeshauptmann Tirol

Wie geht's jetzt weiter?

Gerade in der jetzt anstehenden Ferienzeit ist eine Entspannung des Konflikts nicht zu erwarten. Tirols Landeshauptmann Platter hat aber angekündigt, in Gespräche über die Verkehrssituation einzutreten. Das habe er auch der EU-Verkehrskommissarin Bulc mitgeteilt. Jedoch sollen laut Platter dann auch Ergebnisse fallen: "Für Wischi-Waschi-Verhandlungen stehe ich nicht zur Verfügung. Dann stehe ich sofort auf und verlasse den Verhandlungstisch", so der ÖVP-Politiker. Ziel von Gesprächen müsse es sein, den Transitverkehr über die Tiroler Route zu reduzieren und die Bevölkerung zu entlasten.

Knapp zweieinhalb Millionen Lastwagen fahren pro Jahr über den Brenner, Tendenz: stark steigend. Diese Zahl übersteigt die Summe der Fahrten über die sechs Alpen-Übergänge in der Schweiz und in Frankreich. Für Platter ist die am schnellsten zu verwirklichende Lösung für sein Bundesland, dass der Weg durch Tirol so teuer wird wie die anderen Strecken. Er wünscht sich eine Korridor-Maut zwischen München und Verona.

Auch der Brennerbasistunnel, mit dem künftig mehr Güter auf die Scheine verlegt werden sollen, soll langfristig der Verkehrsbelastung entgegenwirken.