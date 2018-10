Fahrverbote, Nachrüstung - Wie endet das Diesel-Drama?

Warum zwingt die Politik die Autohersteller nicht einfach zu Maßnahmen?

Weil sie das nicht kann. Es gebe schlicht keine rechtliche Handhabe gegen die Industrie, sagen selbst Verbraucherschützer. Es geht nicht nur um Autos, bei denen die Hersteller bei der Motorsteuerung getrickst haben, sondern auch um ältere Dieselautos ohne die umstrittene Software. Viele von ihnen stoßen viel Stickoxid aus. Rechtlich war das meist einwandfrei. Bei den neuen Diesel mit Abschalteinrichtungen gab es rechtliche Grauzonen. Was illegal war, wurde bei VW bereits weitgehend durch Softwareupdates behoben. Die Regierung hat kein Interesse an einem juristischen Streit, denn der könnte sich lange hinziehen. Also ist Kooperation mit der Autoindustrie angesagt.

Warum rüstet man nicht alle alten Diesel um?

Die Bundesregierung steht unter enormem Zeitdruck. Automobilbranchenvertreter sagen, dass die notwendigen Änderungen an der Hardware der Wagen erst entwickelt und dann vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt werden müssten. Deshalb sei mit technischen Lösungen erst in zwei bis drei Jahren zu rechnen. Hinzu käme Zeit für die gesetzliche Ausgestaltung. Doch so viel Zeit hat die Politik nicht, die Luft in den Städten sauberer zu machen. Die nächsten Fahrverbotsurteile drohen schon in den kommenden Monaten. Der Umtausch von alten Dieselfahrzeugen in Autos mit niedrigerem Schadstoffausstoß wäre kurzfristig sinnvoller, sagen Experten. Den Autofahreren sei das aber kaum zuzumuten, sagen SPD, Grüne und viele in der Union.

Sind nachgerüstete Diesel überhaupt sauberer?

Die Experten des Nationalen Dieselforums prognostizieren 50 bis 95 Prozent weniger Stickoxidausstoß nach einer Umrüstung. Allerdings zeigten Tests an Prototypen, dass der Spritverbrauch deutlich steigen könnte. Es ist aber unklar, ob die Umrüstung bei tausenden unterschiedlicher Modelle zum selben Ergebnis führen würde.

Wie sauber sind neue Diesel?

Sie sind sauberer. Abgasnorm-5-Modelle bringen es im Schnitt noch auf 528 mg NOx-Ausstoß pro gefahrenen Kilometer. Modelle der Abgasnorm Euro 6b, die seit Herbst 2015 für Neuzulassungen gilt, stoßen in einer ADAC-Untersuchung 341 mg/km aus. Der Grenzwert für Euro 6 liegt bei 80 mg/km.

Eine deutliche Verbesserung gibt es laut der Untersuchung erst bei 6c und 6d-TEMP. Hier wird der Grenzwert, der eigentlich schon seit 2015 gilt, erstmals erreicht und teils unterschritten. Seit 1. September dieses Jahres sind nur noch Pkw mit 6c und höher zulassungsfähig.

Was ist mit den Dieselautos von ausländischen Herstellern?

Auch sie sind betroffen. Laut Verkehrsministerium weisen fast 1,3 Millionen Fahrzeuge, die aus dem Ausland importiert sind, hohe Stickoxidwerte auf. Spitzenreiter sind laut einer Liste, die dem BR vorliegt, Volvo und Hyundai, Peugot und Citroen. Insgesamt sind 16 ausländische Marken betroffen. Die Bundesregierung verhandelt derzeit mit den deutschen Herstellern. Sie hofft, dass so viel Druck entsteht, dass Importeure mit entsprechenden Angeboten nachziehen. Allerdings hat das bisher nicht einmal bei Software-Updates geklappt. Die meisten lehnten einen freiwilligen Rückruf ab, weil die Fahrzeuge ihre Typengenehmigung erfüllten. Auf ausländische Autobauer hat die Bundesregierung laut eigener Aussage keinen Zugriff.