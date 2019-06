Fahrverbote in Tirol: Was Sie jetzt wissen müssen

Tirols Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe spricht von einer "Notwehrmaßnahme". Das Land reagiere damit auf die Ereignisse der vergangenen Wochenenden, an denen es mehrfach zu Staus auf sämtlichen Ausweichrouten abseits der Inntal- und Brennerautobahn gekommen sei.

Deshalb dürfen Durchreisende ab sofort bis Mitte September jeweils samstags ab 7 Uhr bis sonntags um 19 Uhr an den Autobahnausfahrten zwischen Hall in Tirol und Zirl auf der Inntalautobahn A12 sowie zwischen Gries am Brenner und Patsch auf der Brennerautobahn A13 in beiden Richtungen nicht mehr abfahren. Die Brennerbundesstraße B182 ist nicht mit einem Verbot belegt.