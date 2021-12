Fahrplanwechsel der Bahn bringt mehr ICE und Nachtzüge

Ab Sonntag gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn (DB) – und damit ändern sich einige Dinge. Unter anderem wird das Angebot im Fernverkehr deutlich ausgeweitet. Möglich wird das durch den Einsatz besonders langer ICE-Züge, die teils über 900 Menschen transportieren können.

Mehr ICE-Sprinter nach Berlin und ins Rheinland

Die DB führt außerdem verschiedene neue Sprinter-Strecken ein. Damit will die Bahn auch Inlandsflügen Konkurrenz machen. Sie schaffen die Strecke von München nach Berlin in unter vier Stunden. So kommt am frühen Morgen ein Sprinter dazu, genauso wie am Abend um 20 Uhr - bis jetzt fährt der letzte gegen 18 Uhr. Zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen wird außerdem eine Schnellstrecke eingerichtet, die im Zweistundentakt fahren soll.

Mit neuen Sprinterverbindungen am Tagesrand will die Bahn außerdem um Geschäftskunden werben - so sei es möglich, "morgens frühere Termine wahrzunehmen und abends wieder Zuhause zu sein". Die Reisezeit zwischen München und Zürich verkürzt sich außerdem bei der Hälfte der Verbindungen um 30 Minuten.

Bahn setzt auf Nachtzüge

Das Bestreben, der Bahn mehr internationale Verbindungen zu schaffen, und auch die Forderungen nach mehr klimafreundlichem Verkehr werden beim Ausbau des Nachtzugverkehrs deutlich. Weil die Deutsche Bahn über keine eigenen Nachtzüge verfügt, ist sie hier auf die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern angewiesen.

"Mit ihren europäischen Partnerbahnen lässt die DB die Metropolen des Kontinents näher zusammenwachsen", sagt die Bahn. "Die neuen Nightjets verkehren von Wien über München nach Paris sowie von Zürich über Basel und Köln nach Amsterdam." Reisende würden damit nicht nur wertvolle Reisezeit und mögliche Übernachtungskosten sparen, sondern seien auch klimafreundlicher unterwegs als mit dem Flugzeug.

Bahnfahren wird teurer

Mit dem neuen Fahrplan erhöht die Bahn zugleich auch die Preise. Sie steigen zum Fahrplanwechsel um durchschnittlich 1,9 Prozent im Fernverkehr. Die Preissteigerungen liegen laut Konzern damit "deutlich" unter der Inflationsrate. Die Flexpreise und die Preise für Streckenzeitkarten sowie für die BahnCard 100 erhöhen sich zum 12. Dezember um durchschnittlich 2,9 Prozent. Auch die Preise für die BahnCard 25 und 50 steigen um 2,9 Prozent.

Wer spontan in den Zug springt, musste bisher ein Ticket beim Zugpersonal lösen und zahlte eine Gebühr von 17 Euro zusätzlich zum regulären Ticketpreis. Künftig wird das erleichtert: Bis zehn Minuten nach der Abfahrt können Reisende nun noch ein Ticket über die DB App buchen. So sollen auch Kontakte zum Personal und somit das Infektionsrisiko gesenkt werden. Ab dem 1. Januar 2022 ist der Ticketkauf beim Zugpersonal dann nicht mehr möglich.

Leichter reisen mit Kindern

Ab dem Fahrplanwechsel gilt außerdem eine großzügigere Regelung zur Mitnahme von Kindern im Alter von sechs bis einschließlich 14 Jahren. Diese dürfen künftig nicht nur mit einem Eltern- oder Großelternteil gratis mitreisen, sondern auch mit einer anderen Begleitperson ab 15 Jahren. Das mitreisende Kind muss lediglich auf der Fahrkarte eingetragen sein. Kinder unter sechs Jahren fahren generell kostenfrei mit.

Extra-Züge rund um Weihnachten

Zwischen dem 22. Dezember und dem 2. Januar setzt die Bahn rund 100 zusätzliche Fernzüge ein. Die Tickets sind bereits über die Internetseite der Bahn oder die DB App buchbar. Zusätzlich sollen an den Bahnhöfen mehr Servicemitarbeiter als sonst eingesetzt werden. Sie sollen den Passagieren beim Ein- und Aussteigen helfen und bei Fragen zur Verfügung stehen.

Die zusätzlichen Züge werden insbesondere auf stark nachgefragten Strecken eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise die Strecken Berlin-Stuttgart, Berlin-München, von Nordrhein-Westfalen nach Berlin oder auch Hamburg-Karlsruhe. Schon jetzt sind die Züge laut Auskunft der Deutschen Bahn gut gebucht: Die Buchungszahlen liegen demnach bereits über denen von 2020. Trotz der Zunahme fahren aber noch immer 35 bis 40 Prozent weniger Menschen an Weihnachten mit der Bahn als im Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie.

Sitzplatzreservierung empfohlen

Weihnachten fällt in diesem Jahr auf ein Wochenende. Der Hauptreisetag wird laut Bahn deshalb Donnerstag, der 23. Dezember, sein. Wer lieber mit weniger Menschen im Zug sitzen will, sollte deshalb erst am Samstag fahren oder bereits am Dienstag oder Mittwoch reisen. Außerdem empfiehlt die Bahn Sitzplatzreservierungen.

Der Fahrgastverband Pro Bahn weist daraufhin, dass das Infektionsrisiko nicht höher als im Auto oder auf dem Rad ist. Das zeigten Studien. Die Luftumwälzung in einem ICE sei besser als in einem Flugzeuge und die Pflicht, FFP2-Masken zu tragen, helfe zusätzlich. "Wer guten Gewissens im Supermarkt einkaufen geht, der kann auch guten Gewissens mit dem ICE fahren", so Lukas Iffländer, der Vize von Pro Bahn in Deutschland und Sprecher für Bayern. Seit Ende November gilt zudem 3G: Mitfahren darf nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist.