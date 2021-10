Fahrermangel in UK: Auch bei uns fehlen tausende Trucker

Tankstellen sind zu einem großen Thema geworden: Großbritannien hat hier derzeit erhebliche Engpässe. Dies liegt nicht an einem Mangel an Benzin oder Diesel. Vielmehr kann Kraftstoff nicht in ausreichendem Umfang zu den Tankstellen transportiert werden. Wegen des Brexits sind viele Trucker auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt. Das bedeutet aber nicht, dass die Lage in Deutschland erheblich besser ist, erklärt Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Spedition und Logistik, in der Bayern 2 radioWelt.

Personalprobleme ganz ohne Brexit

Die deutsche Speditionsbranche beklagt seit Jahren ein massives Personalproblem. "Die Zahlen sind statistisch nicht belastbar, aber wir gehen davon aus, dass wir mindestens 45.000 fehlende Fahrer haben. Aber auch 60.000 oder 70.000 sind nicht unrealistisch", sagt Frank Huster. "Das liegt ganz einfach daran, dass die Altersstruktur der Lkw-Fahrer so hoch ist, Durchschnittsalter 52, und da kann man sich ausrechnen, dass dort viele demnächst ausscheiden werden. Und wir haben leider keine jungen Nachwuchskräfte, die diesen Beruf zukünftig ergreifen wollen."

Harter Beruf mit fehlender Anerkennung

Warum der Beruf des Lkw-Fahrers mit Nachwuchssorgen zu kämpfen hat, liegt an mehreren Ursachen. Zum einen sei es ein harter, anspruchsvoller, verantwortungsvoller und sehr technischer Beruf. Im Fernverkehr sei das Personal auch lange Zeiten nicht zu Hause, so Huster. Zum anderen werden die "Arbeitsbedingungen auf der Straße und an den Be- und Entladerampen der Industrie und des Handels immer ungemütlicher. Und das hält junge Leute davon ab." Außerdem sei es im Lkw-Beruf schwierig, den allgemeinen Trend auf dem Arbeitsmarkt, Arbeit und Freizeit in Übereinklang bringen, umzusetzen. "Homeoffice", ergänzt Huster, "im Fahrerberuf ist das leider nicht möglich."

Leere Regale - bei uns eher nicht

In Großbritannien fehlen schätzungsweise 100.000 Lkw-Fahrer. Wegen des Brexits sind viele Trucker auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt und haben dort Jobs gefunden. Außerdem hatten die Corona-Beschränkungen zur Folge, dass die Ausbildung ins Stocken kam. "Das ist ein hausgemachtes Problem", sagt Logistikexperte Frank Huster. Die Lieferketten-Probleme mit China seien zwar alarmierend, "aber die Zustände wie in Großbritannien sehen wir hier nicht."

Führerberuf muss attraktiver werden

Zwar setzen Speditionen in Deutschland, die eigene Lkw-Flotten betreiben, meist hochmoderne Fahrzeuge mit allen Assistenzsystemen ein. Aber auch wenn den Fahrern so der Job am Steuer leichter gemacht wird, kann man wenig gegen den Stress auf der Straße und das Verkehrswachstum machen.

Es gehe aber natürlich auch um die Bezahlung und da sei der osteuropäische Wettbewerb ein Problem. Die niedrigeren Lohnnebenkosten in manchen EU-Staaten wirkten sich "immens auf den Wettbewerb aus", beklagt der Verbandschef. "Im Straßengüterverkehr liegt die Gewinnmarge bei zwei Prozent, wenn sie gut sind. Das heißt, es besteht da nicht viel Spielraum, die Kosten anzuheben."