Fahndung nach Straßburg-Attentäter läuft auf Hochtouren

Der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémi Heitz sagte in einer Pressekonferenz in Straßburg, zwei Personen seien gestorben, eine dritte sei hirntot. Des Weiteren seien zwölf Menschen verletzt worden, sechs davon schwer.

Terrorverdächtiger soll "Allahu Akbar" gerufen haben

Der gesuchte Terrorverdächtige sei 29 Jahre alt und stamme aus Straßburg, so der Chefermittler. Er heiße Chérif C. und sei polizeibekannt für Diebstähle und Gewaltdelikte - er wurde viele Male in Frankreich, Deutschland und der Schweiz verurteilt und saß mehrfach im Gefängnis. Dort habe er sich radikalisiert und wurde von den Behörden als Gefährder beobachtet, so Heitz.

Zeugen des Straßburger Anschlags haben den Angreifer "Allahu Akbar" (Allah ist groß) rufen hören. Angesichts des Zielorts, seiner Vorgehensweise und der Zeugenaussagen habe die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen, sagte Heitz. Es ist unklar, ob es sich bei Chérif C. um ein Mitglied eines terroristischen Netzwerkes oder um einen radikalisierten Einzeltäter handelt.

Angehörige werden vernommen

Noch in der Nacht habe man vier Angehörige des mutmaßlichen Täters in Gewahrsam genommen. Sie wurden zum Zeitpunkt der Pressekonferenz noch befragt. Zudem habe man mehrere Orte durchsucht, an denen sich der Verdächtige oft aufhielt. Bei den Wohnungsdurchsuchungen habe man Sprengstoff, eine Waffe und mehrere Jagdmesser gefunden.

Tatverdächtiger wegen schweren Diebstahls in Singen verurteilt

Der mutmaßliche Angreifer ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein französischer Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln. Der 29-Jährige wurde vom Amtsgericht Singen wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und war von Januar 2016 bis Februar 2017 in Deutschland in Haft: Erst in der Justizvollzugsanstalt Konstanz, dann in der JVA Freiburg. Nach dem Verbüßen der Strafe wurde er im Februar 2017 nach Frankreich abgeschoben. Dort sei er als terroristischer Gefährder eingestuft, in Deutschland aber offensichtlich nicht, schreibt der Berliner "Tagesspiegel".

Auch nach dem Bruder wird gefahndet

Die deutschen Sicherheitsbehörden sind nach weiteren Informationen der Zeitung nicht nur an der Suche nach dem Attentäter von Straßburg beteiligt, sondern fahnden auch nach dessen Bruder. Die beiden wohnten in Straßburg, wie das Blatt am Mittwoch berichtete. Die Brüder würden als radikalisiert eingestuft und dem Straßburger Islamistenmilieu zugerechnet, sagte ein hochrangiger Sicherheitsexperte der Zeitung. Kontakte zur Salafistenszene in Deutschland seien bislang allerdings nicht bekannt.

Polizeigewerkschaftsvertreter Stéphane Morisse sagte der Nachrichtenagentur AP, die Behörden seien am Dienstag vor der Schießerei zum Haus des mutmaßlichen Täters gegangen, um ihn festzunehmen. Der 29-Jährige sei aber dort nicht angetroffen worden. Die Polizei habe Sprengstoff im Haus gefunden, sagte Morisse.

Flucht nach Deutschland kann nicht ausgeschlossen werden

Der französische Innenminister Christophe Castaner sagte, etwa 350 Sicherheitsbeamte und zwei Hubschrauber seien in die Fahndung involviert. Der flüchtige Schütze ist wohl verletzt - Soldaten, die den Weihnachtsmarkt bewacht hätten, hätten den Verdächtigen vor seiner Flucht angeschossen, verlautete aus Polizeigewerkschaftskreisen.

Auf die Frage, ob der Mann ins benachbarte Deutschland geflüchtet sein könnte, antwortetet Straßburgs Bürgermeister Roland Ries: "Die Grenze ist im Prinzip geschlossen." Es sei aber alles möglich, falls der Tatverdächtige ein Auto habe. Die Bundespolizei erklärte, es gebe Kontrollen an vier Grenzübergängen nach Frankreich.

Auch Laurent Nunez, Staatssekretär im französischen Innenministerium, schließt nicht aus, dass der Täter von Straßburg nach Deutschland geflohen ist. "Wir können nicht ausschließen, dass der Täter das Land verlassen hat, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Grenzen direkt nach dem Anschlag abgeriegelt wurden", sagte er dem Radiosender France Inter. "Auch rund um Straßburg wurden alle Straßen abgeriegelt. Das ist ein weiträumiges Gebiet, die Fahndung ist schwierig. Es laufen zwei Operationen, zum einen suchen die Sicherheitskräfte nach dem Mann, zum anderen ermittelt die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft im Umfeld des Täters."

Erste Informationen zu den Opfern

Unter den Opfern sind nach ersten Erkenntnissen keine Deutschen, wie das Krisenreaktionszentrum der Bundesregierung erklärte. Ein Tourist aus Thailand ist getötet worden. Das Außenministerium in Bangkok bestätigte, dass es sich bei einem der Opfer um einen 45 Jahre alten Mann handelt, der zusammen mit seiner Frau zu einem Urlaub in Frankreich war. Das Paar war erst wenige Stunden zuvor eingetroffen. Die Frau blieb dem Ministerium zufolge unverletzt. Nach Medienberichten starb der Thailänder durch einen Schuss in den Kopf.

Unruhige Nacht in Straßburg

Nach der Tat hatten die Behörden Teile von Straßburg abgeriegelt und die Öffentlichkeit aufgefordert, im Innern von Gebäuden zu bleiben. Personen, die auswärts aßen, mussten stundenlang in Restaurants ausharren. Auch das Europäische Parlament wurde zeitweise zur Sperrzone. Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten konnten das Gebäude zunächst nicht verlassen. In der Nacht begannen die Behörden dann, die Menschen aus dem Gebäude zu bringen.

Nach dem tödlichen Angriff hat das Europaparlament seine Sitzung am Mittwoch im Gedenken an die Opfer begonnen. "Das war ein krimineller Anschlag auf den Frieden", sagte Parlamentspräsident Antonio Tajani zum Auftakt der Sitzung. "Wir stehen auf der Seite der Familien der Opfer."

Macron verspricht Solidarität

Staatschef Emmanuel Macron versprach den Opfern des Angriffs die Solidarität Frankreichs. "Solidarität der gesamten Nation mit Straßburg, unseren Opfern und ihren Familien", schrieb Macron im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Aus dem Ausland kamen zahlreiche Beileidsbekundungen. "Erschüttert über die schreckliche Nachricht aus Straßburg", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. "Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt: Wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten." Außenminister Heiko Maas twitterte am Morgen: "Wir sind tief erschüttert vom Anschlag in #Straßburg und verurteilen diese feige Tat. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. Wir tun alles, um unseren französischen Freunden beizustehen."

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte über Twitter sein Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags. Die EU-Kommission stehe an der Seite Frankreichs. Die britische Premierministerin Theresa May äußerte sich ebenfalls "schockiert und traurig über die schreckliche Attacke in Straßburg".