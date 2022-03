Faeser: Kein Kontrollverlust bei Kriegsflüchtlingen

Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine stellen auch für Deutschland eine Herausforderung dar. Die Union wirft der Bundesregierung vor, sie habe die Kontrolle verloren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nennt das im Interview der Woche mit BR24 "Quatsch".

"Wir wissen genau, wer kommt", sagt sie. Die Registrierung der Ankommenden funktioniere, ebenso die Verteilung der Menschen auf die Bundesländer. Defizite sieht die Ministein noch bei den Ausländerbehörden – und sie mahnt in Gespräch eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in Europa an.

"Es war klar: Das hat Auswirkungen auf Deutschland"

BR24: Frau Faeser, wann war Ihnen klar: Der Krieg in der Ukraine, das wird auch für uns in Deutschland eine große Sache?

Faeser: Ehrlich gesagt ab dem ersten Tag, weil ein Kriegsgeschehen mitten Europa – da war klar: Das hat auch Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland.

BR24: Hat es die Behörden etwas kalt erwischt? Also waren wir rechtzeitig darauf vorbereitet, dass jetzt wirklich Zehntausende Menschen kommen?

Faeser: Ich glaube, dass wir von Anfang an handlungsfähig waren, das haben wir auch getan. Wir haben sehr früh eingegriffen als Bund, indem wir einen Arbeitszusammenhang geschaffen haben zwischen den Verkehrs-Leuten – also sprich dem Verkehrsministerium, dem Bundesamt für Güterverkehr und uns, dem Bundesinnenministerium –, und das, was an Fluchtgeschehen ja relativ schnell kam, insbesondere auf die Großstädte wie Berlin, Hamburg, München an zurollenden Verkehren, schon umgeleitet haben.

Das haben wir quasi ab dem dritten Tag schon gemacht, um einfach steuernd einzugreifen und zu sagen: Wir verteilen in andere Bundesländer, die sich auch alle da freiwillig bereit erklärt hatten zu Beginn. Das war wirklich eine tolle Kooperation.

Ich glaube, wo wir nicht mehr so ganz vorbereitet waren, das ist im Bereich der Ausländerbehörden. Die haben eine sehr, sehr starke Ausstattung, auch der Erfassungssysteme. Aber mein Eindruck ist dieser Tage, dass dort erst wieder das Prozedere in Gang gesetzt werden muss. Gar kein Vorwurf, sondern eine Tatsachenfeststellung."

Dank an freiwillige Helfer

BR24: Wenn man sich hier im Berliner Hauptbahnhof umschaut oder auch anderswo: Man sieht sehr viele Freiwillige. Es ist eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft. Aber ruht sich der Staat auch ein bisschen aus?

Faeser: Also wir haben das ja nie getan. Wir haben immer selbst gehandelt, und ich möchte noch einmal auch danken: Denjenigen, die da freiwillig geholfen haben, weil das natürlich auch ein unglaublicher menschlicher Empfang dadurch ist für die Geflüchteten, die aus Kriegsgeschehen kommen. Das ist natürlich etwas, was glaube ich den Menschen, die schwer traumatisiert kommen, auch sehr, sehr hilft.

BR24: Also ich kenne Geschichten, da sind Helfer, die nehmen das abends mit ins Bett: 'Habe ich jetzt jemanden vermittelt, eine Mutter mit Kind? Kann ich den guten Gewissens da mitschicken?' Braucht es da noch andere Strukturen, mehr Unterstützung?

Faeser: Also die Städte und Gemeinden und die Länder haben ja selbst erst mal eine Struktur geschaffen, um die Geflüchteten aufzunehmen. Und dazu kamen ja dann die Ehrenamtlichen. Dass man so eine Art von Begleitung für die Ehrenamtlichen braucht – das zeigt sich jetzt einmal mehr. Das betrifft aber auch andere Bereiche, wo Ehrenamtliche unglaublich stark im Einsatz sind. Aber ich denke, dass wir da generell anders mit umgehen sollten, dass wir eben auch denjenigen, die im Ehrenamt unterstützen, da auch selbst noch ein bisschen Unterstützung und Begleitung einfach geben.

"Man kann mitnichten von Kontrollverlust reden"

BR24: Frau Faeser, momentan wissen Sie ja gar nicht so richtig, wie viele Menschen aus der Ukraine hier sind. Sie können es auch gar nicht wissen, denn die dürfen mit biometrischem Pass 90 Tage hier visumfrei einreisen. Die müssen sich nicht registrieren. Trotzdem sagt die Union im Bundestag, Sie haben keine Kontrolle.

Faeser: Nein, das ist Quatsch. Wir haben ja eine relativ präzise Zahl, die dadurch entsteht, dass die Bundespolizei sehr stark unterwegs ist. Gerade beim Grenzübertritt der Züge. Dort geht sie rein, guckt sich alle Pässe an. Da kann man mitnichten von Kontrollverlust reden. Wir wissen genau, wer kommt.

Alle, die keinen biometrischen Pass haben, werden dann auch sofort erfasst durch die Bundespolizei und das BAMF [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Anm. d. Red.]. Was uns einen guten Überblick auch darüber gibt, wie viele kommen mit biometrischem Pass als Staatsangehörige an und wie viele kommen eben ohne an.

Die Registrierung, das haben Sie richtig beschrieben, nach der Rechtslage wäre das nicht nötig. Und dennoch registrieren wir. Wir registrieren bei der Aufnahme, viele wollen ja auch nur übernachten. Aber wir registrieren direkt. Das ist auch gut so. Da bin ich auch den Bundesländern sehr dankbar, dass sie diesen Weg mitgehen. Sie müssten es nicht. Aber wir haben gesagt, wir fänden es besser, es zu tun. Und deswegen passiert das auch.

Zum Artikel "Bund-Länder-Gipfel: Flüchtlinge werden verteilt und registriert"

"Wir merken, dass es gut vorangeht"

BR24: Hilfsorganisationen auch in Berlin sagen: Das geht mit der Registrierung noch alles nicht schnell genug. Das BAMF unterstützt – reicht das?

Faeser: Naja, angesichts der Ankunftszahlen muss man das natürlich stetig überprüfen, ob das reicht. Wir haben immer mehr Kräfte dort reingegeben und auch immer mehr technische Ausstattung. Das ist ja auch wichtig, dann dabei. Wir merken aber, dass es gut vorangeht. Aber dass auch im Erfassungssystem die Zahlen steigen, und insofern scheint es gut zu funktionieren. Da bin ich auch sehr dankbar für.

BR24: Seit Beginn der Woche verteilen Sie auf die Bundesländer nach Königsteiner Schlüssel, also Steueraufkommen und Bevölkerungsanzahl. Wie klappt das?

Faeser: Bislang klappt das gut. Es hat auch vorher gut geklappt, als die Länder noch gesagt haben, sie haben so und so viel freiwillige offene Kapazitäten. Also deswegen: Die Steuerung hat von Anfang an stattgefunden. Jetzt findet sie mit einem festen Schlüssel statt, und es klappt genauso gut wie das vorher.

Umverteilung gegen den Willen der Betroffenen möglich

BR24: Nach dem Schlüssel müsste Bayern gut 15 Prozent der Ankommenden aufnehmen. Bayern, sagt, sie nehmen momentan schon 30 Prozent auf. Würden diese Leute dann von Bayern wieder umverteilt, auch gegen ihren Willen?

Faeser: Ja, also, wir würden tatsächlich auch den Menschen ein Angebot machen, wieder in ein anderes Bundesland zu gehen. Ich habe eine Vermutung: Gerade in so Ländern wie Bayern, also mit einem großen Umschlagbahnhof wie München, oder Berlin oder Hamburg oder Frankfurt, wo die Menschen gut durchreisen können, dass viele Menschen sich auch auf den Weg machen zu ihren Familien oder Freunden, nach Südeuropa, nach Italien, nach Spanien.

Deswegen wird sich das ein wenig geben. Wir haben ein hohes Ankunftsgeschehen. Aber viele davon ziehen weiter, das ist nicht die tatsächliche Zahl, die dann bleiben. Aber ja, das Verteilen heißt, dass man auch wieder aus den Bundesländern rausnehmen würde.

BR24: Auch gegen den Willen der Menschen?

Faeser: Ja, man würde versuchen, sie zu überzeugen. Ich denke, wir haben Kriegsgeschehen, und sicherlich wollen wir nicht die Menschen, die traumatisiert gekommen sind und jetzt bei ihren Familien wohnen oder bei Freunden untergekommen sind, da rausnehmen wollen.

Die EU müsse "steuern"

BR24: Thema Europa: Anders als 2015 erleben wir jetzt eine große europäische Solidarität. Aber erleben wir sie wirklich? Ist es mehr als Worte? Nehmen unsere Nachbarländer auch viele Menschen auf? Also jetzt von Polen mal abgesehen. Aber wie sieht es in Frankreich aus zum Beispiel?

Faeser: Wir müssen jetzt sehr schnell, und da gebe ich im Moment auch sehr viel meiner Arbeitszeit und Energie rein, mit den europäischen Ländern über eine gerechte Verteilung reden. Wir haben ja jetzt die Situation, und da will ich Polen aber noch einmal hervorheben: Polen hat bereits 1,2 Millionen Geflüchtete aufgenommen, und die bleiben auch in Polen. Polen schickt im Moment nur das weiter, was darüber hinausgeht. Ich will es einmal sagen, weil das eine großartige Leistung ist, was die da gerade erbringen.

Ich glaube, jetzt geht es darum, dass die Kommission oder auch die französische Ratspräsidentschaft steuert. Und meine Anregung ist, sehr stark die Verkehrsminister dazuzunehmen, weil es jetzt auch um Logistik geht. Wie kriegen wir das möglichst schnell hin? Gerade aus den Ländern, um sie zu entlasten, das muss man auch mal sagen. Die Anrainerstaaten an die Ukraine sind natürlich gerade auch sehr belastet, und da wollen wir auch für Entlastung sorgen.

"Obergrenzen" schließt die Ministerin aus

BR24: Ihr Vorgänger Horst Seehofer hat sich für eine Obergrenze für Flüchtlinge stark gemacht, hat Zurückweisungen an der EU-Außengrenze gefordert. Sie schlagen einen ganz anderen Ton an. Eine bewusste Entscheidung, da auch in der Sprache anders vorzugehen?

Faeser: Wir haben Krieg in Europa, das hatten wir seit etlichen Jahrzehnten nicht mehr. Ich glaube, das verändert alles. Und das hätte mein Vorgänger mit Sicherheit auch so gesehen. Aber ja, ich verwende natürlich auch eine sehr menschliche Sprache, weil ich das Leid der vielen Mütter und kleinen Kinder gerade sehe. Die sind zwangsweise von ihren Männern getrennt, müssen sich von erwachsenen Söhnen trennen, weil sie in den Krieg ziehen. Die kommen hier schwer traumatisiert an. Und das, was wir eben jetzt tun können an humanitärer Hilfe, ist vor allen Dingen für diese Menschen da zu sein.

BR24: Käme ihnen eine Obergrenze irgendwann in den Sinn?

Faeser: Nein!

Die "tollen Projekte" müssen noch warten

BR24: Sie sind seit 100 Tagen jetzt ziemlich genau im Amt: Ihre Zwischenbilanz in einem Wort?

Faeser: Eigentlich wollte ich weiter im Umsetzen vieler toller Projekte sein, die wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Jetzt haben zwei sehr große Krisen diese hundert Tage beherrscht. Dennoch haben wir ein paar Dinge auf den Weg gebracht. Insofern sind wir auf einem guten Wege. Aber im Moment müssen wir sowohl die Corona-Pandemie als auch den Krieg in Europa bewältigen. Und da setze ich meine ganze Kraft für ein.

BR24: Und in einem Wort?

Faeser: Sehr ungewöhnlich.