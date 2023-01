Faeser: Deutschland im Zielspektrum islamistischer Terrorgruppen

Große Krisen wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg haben die Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland zuletzt in den Hintergrund gedrängt. Das mutmaßlich geplante Attentat eines 32-jährigen Iraners aus Castrop-Rauxel, den die Polizei in der Nacht festgenommen hatte, hat die Bedrohung aber schlagartig wieder ins Blickfeld der Politik rücken lassen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mahnt deshalb zur Wachsamkeit.

Faeser: Deutschland weiter im Visier militanter Islamisten

In einer ersten Reaktion auf die Nachricht aus Castrop-Rauxel teilte die SPD-Politikerin mit: "Unsere Sicherheitsbehörden rechnen jederzeit mit Vorbereitungen für einen Anschlag". Seit dem Jahr 2000 hätten die Behörden in Deutschland 21 islamistische Anschläge verhindert.

Deutschland stehe weiterhin im unmittelbaren Zielspektrum islamistischer Terrororganisationen, sagte Faeser laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. Es sei weiterhin höchste Wachsamkeit geboten. "Islamistisch motivierte Einzeltäter sind eine weitere erhebliche Gefahr", betonte die Ministerin.

Terror-Experte Neuman verweist auf Abhängigkeit von USA

Auch der Terrorismusexperte Peter Neumann erklärt: "Diese Bedrohung ist geringer als vor sechs oder sieben Jahren, aber sie existiert nach wie vor. Das darf man nicht vergessen". Er wies darauf hin, dass bei fast jedem aufgedeckten Terrorplan der vergangenen Jahre der entscheidende Hinweis von US-Geheimdiensten gekommen sei. Deutschland sei auch bei der Terrorismusbekämpfung im Inneren nach wie vor sehr abhängig von US-Geheimdiensten, so Naumann am Rande der CSU-Winterklausur im Kloster Seeon.

Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf beantragt Haftbefehle

In der Nacht hatte Anti-Terror-Ermittler der Polizei in nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel nach einem Hinweis einer US-amerikanischen Sicherheitsbehörde einen 32-jährigen Iraner festgenommen. Der Mann soll sich Gift für einen islamistisch motivierten Anschlag beschafft haben. Auch sein 25-jähriger Bruder, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, wurde von den Beamten abgeführt.

Zumindest bei der Durchsuchung der Wohnung des Iraners in Castrop-Rauxel in der Nacht zum Sonntag wurden aber die entsprechenden Giftstoffe Cyanid und Rizin nicht gefunden, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilte. Dennoch hat die Behörde gegen die beiden Brüder mittlerweile Haftbefehl beantragt. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie mit den Chemikalien "eine unbestimmte Anzahl von Personen" töten wollten.

Innenpolitiker von Notz: Islamismus nicht aus dem Blick verlieren

Grünen-Innenexperte Konstantin von Notz zeigte sich alarmiert über die Vorfälle. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er: "Noch einmal wird deutlich, dass wir bei allen aktuellen, sehr ernstzunehmenden Bedrohungen aus dem Bereich des militanten, gut vernetzten Rechtsextremismus, keineswegs von islamistischen Täterinnen und Tätern ausgehende Gefahren aus dem Blick verlieren und unterschätzen dürfen." Es bleibe wichtig, dass die Sicherheitsbehörden auch diesen Bereich weiterhin sehr genau im Blick behalten, fügte der Fraktionsvize hinzu.