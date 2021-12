Fackel-Aufzug: Entsetzen über Corona-Gegner in Sachsen

Der fackelbewehrte Aufmarsch mutmaßlich rechtsgerichteter Gegner der Corona-Politik vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Freitagabend hat parteiübergreifend Empörung ausgelöst.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sprach von einem "faschistoiden" Auftritt und erinnerte im Deutschlandfunk an eine Zeit, in der Menschen schon einmal "vor Häusern mit Trommeln und Fackeln" gestanden hätten. Die Co-Vorsitzende Saskia Esken schrieb an Köpping gerichtet: "Die Vernunftbegabten und Verantwortungsbereiten sind die große Mehrheit, und die steht an Deiner Seite." Zuspruch bekam die sächsische Politikerin auch von Politikern der Union, der FDP, der Grünen und Linken.

Sachsens Innenminister jetzt für schnelle Ahndung

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) forderte ein "klares und schnelles Signal des Rechtsstaats". Es komme jetzt darauf an, dass wir mit der Staatsanwaltschaft eine Verfahrensweise finden, um begangene Verstöße schnell zu ahnden.

Wöller war zuvor allerdings selber in die Kritik geraten, weil die Polizei bei Protesten von Corona-Gegnern nach Meinung etwa von SPD und Linken nicht hart genug durchgegriffen hatte. Die sächsische Corona-Verordnung erlaubt wegen der Infektionslage nur ortsfeste Versammlungen mit bis zu zehn Teilnehmern.

Die Ereignisse von Grimma

Laut Polizeiangaben hatten sich am Freitag Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration vor Köppings Haus in der sächsischen Kleinstadt Grimma südöstlich von Leipzig mit Plakaten und Fackeln versammelt, gerufen und gepfiffen. Die Ministerin war während des Fackelaufmarsches zu Hause. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete der Protestzug laut Polizei.

Die Beamten konnten einen Teil der Flüchtigen stellen und 15 Fahrzeuge stoppen. Insgesamt 25 Identitäten seien festgestellt worden. Auf Twitter bezogen sich die "Freien Sachsen" auf die Aktion, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft.

Nur einer von mehreren ungenehmigten Aufmärschen

Zeitgleich war es auch in anderen sächsischen Städten zu illegalen Protestaktionen gekommen. In Freiberg, wo zu Wochenbeginn rund 700 Personen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert hatten, unterband die Polizei am Freitagabend eine nicht angemeldete Versammlung. Sachsen hat am heutigen Samstag erneut mit 1.235 Fällen je 100.000 Einwohnern die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer.

Seehofer und Strobl sehen Gefährdung der Demokratie

Deutliche Worte formulierte in der "Bild am Sonntag" auch der scheidende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU):

"Was wir da in der Nähe von Grimma gesehen haben, ist kein legitimer Protest. Dieser Fackelumzug ist organisierte Einschüchterung einer staatlichen Repräsentantin" Bundesinnenminister Horst Seehofer

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), verwies auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, dass die sogenannte "Querdenker"-Szene sich angesichts der geplanten Impfpflicht weiter radikalisiere. Sie sei "gefährlich für unsere freiheitliche Demokratie, und sie wird noch gefährlicher".