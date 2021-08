Studie: Noch zehn Jahre Fachkräftemangel in Kitas

Der deutsche Kita-Ausbau leidet nach wie vor unter einem starken Mangel an Erzieherinnen und Erziehern. Jörg Dräger aus dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung fordert die Politiker deshalb nun zu zügigem Handeln auf: Zwar würden rückläufige Geburtenraten in den kommenden Jahren die Situation leicht entschärfen, dennoch müsse der Ausbau der Ausbildungskapazitäten für Kita-Fachkräfte überall höchste Priorität haben. Dräger fordert ein gemeinsames koordiniertes Vorgehen von Bund und Ländern, auch was die Finanzmittel betrifft.

Ziel: Ost-West-Gefälle ausgleichen

Ein wichtiges Etappenziel sei dabei, "das Gefälle zwischen Ost und West aufzulösen." Denn eine im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung durchgeführte Studie zeigt: Mit dem Recht auf einen Kitaplatz hat die Zahl der Kinder, die in Deutschland in einer Kindertagesstätte betreut werden, zwar insgesamt zugenommen. Dennoch sind es bei den unter Dreijährigen im Westen immer noch nur 31 Prozent, die eine Kita besuchen, im Osten sind es 53 Prozent. Die Qualität der Betreuung ist dagegen im Westen besser, dort betreut eine vollzeitbeschäftigte Kita-Fachkraft rechnerisch 3,5 ganztagsbetreute Krippenkinder, in Ostdeutschland hingegen 5,5.

Erziehermangel auch in den kommenden Jahren

In der Studie wurde berechnet, dass bis 2030 in Deutschland insgesamt 230.000 Erzieherinnen und Erziehern fehlen werden. Um dem etwas entgegenzusetzen, müssten politische Maßnahmen vor allem bei der Ausbildung ansetzen: Aktuell fehlen Berufsschullehrkräfte. Hier sollten die Kapazitäten deutlich aufgestockt werden, fordert die Bertelsmann-Stiftung. Denn selbst Quereinsteiger müssten erst pädagogisch qualifiziert werden.

Zudem müssten für Kita-Fachkräfte finanzielle Anreize sowie attraktivere Arbeitsbedingungen geschaffen werden, um den akuten Mangel bis 2030 einzudämmen. Eine weitere Hürde bleibt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026: Dieser werde den Fachkräftemangel noch verschärfen, weil zusätzlich auch hier pädagogisches Personal gebraucht wird.

Zügiges Handeln der Politik gefordert

Den Fachkräftemangel bekommt Jaqueline Fleßa, Fachwirtin im Erziehungswesen, fast täglich zu spüren. Sie baut gerade eine Kita in Schechen im Landkreis Rosenheim mit auf – eine ländliche Gegend, die in den vergangenen Jahren starken Zuzug erfahren hat. Viele junge Familien wohnen jetzt hier. Das Personal für die neue Einrichtung hat sie mit Mühe zusammenbekommen: "Vor zehn Jahren hat man auf eine Ausschreibung viele Bewerbungen bekommen. Heute ist man froh, wenn man eine bekommt."

Leidtragende sind am Ende die Kinder

Die gegenwärtige Lage macht es Erzieherinnen und Erziehern schwer, ihren Aufgaben überhaupt gerecht zu werden: "Wir müssen pädagogische Angebote schaffen, Verwaltungskram erledigen, die Eltern anhören und das fast immer mit abgespecktem Personal", erzählt Jacqueline Fleßa, die sich auch im "Verband Kita-Fachkräfte in Bayern" engagiert. Vorbereitungszeit für den nächsten Tag bleibe oft nicht übrig und am Ende seien die leidtragenden die Kinder: "Es geht kaum noch ums einzelne Kind, dass wir uns Zeit nehmen, schauen, dass es sich gut entwickeln kann, wie es gefördert werden kann".

Fleßa spricht von einem "Teufelskreis", in den die Politik dringend eingreifen müsse, "damit nicht noch mehr Kolleginnen und Kollegen das Handtuch schmeißen". Aus dem Raum Rosenheim weiß sie: Rund 70 Einrichtungen suchen gerade nach Personal. "Und das ist meist nicht nur eine Stelle, sondern mehrere."