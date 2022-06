Fachkräftemangel an Flughäfen: Länger warten als fliegen?

Der Start in die Sommerferien war für tausende Flugreisende in Nordrhein-Westfalen vergangenes Wochenende ein blanker Albtraum. Stundenlange Wartezeiten beim Einchecken, gestrichene Flüge wegen kranker Crews und Koffer, die einfach liegen blieben. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Passagiere nun auf anhaltende Schwierigkeiten im Luftverkehr eingestimmt. Parallel versucht die Politik den Fachkräftemangel der Luftfahrtbranche in den Griff zu bekommen.

Verbesserungen erst im Herbst

Die von Personalmangel, Teileknappheit und eingeschränktem Luftraum geprägte Situation werde sich "kurzfristig kaum verbessern", erklärte der Chef der größten Airline-Gruppe Europas in einem Schreiben an die Passagiere. Zwar plane die Branche allein in Europa mehrere tausend Neueinstellungen. "Dieser Kapazitätsaufbau wird sich allerdings erst im kommenden Winter stabilisierend auswirken können." In einem weiteren Schreiben an die Belegschaft erklärte Spohr, dass der Vorstand es "an der ein oder anderen Stelle" mit dem Sparen übertrieben habe. Als Grund nannte er den Druck der mehr als zehn Milliarden Euro schweren Verluste in der Corona-Krise.

Ausländische Aushilfen sollen Personalmangel überbrücken

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat nun eine rasche Lösung angekündigt, wie das Abfertigungschaos im Luftverkehr abgemildert werden soll. "Ich hoffe, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland mit Sicherheitsüberprüfung ohne Sicherheitslücken kurzfristig jetzt hierher bekommen, damit diese sehr, sehr unzufriedenstellende Situation für die Bürgerinnen und Bürger sich wieder entspannt", so der Minister in einem Interview.

Die Aushilfen sollen vor allem aus der Türkei und Balkanstaaten kommen und von Flughäfen und Abfertigungsdienstleistern direkt angestellt werden. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) betonte, Arbeitgeber müssten Tariflohn zahlen und Unterkünfte bereitstellen. Jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung solle ausgeschlossen werden.

Union fordert dauerhafte Lösung mit eigenen Fachkräften

Die Union hat die Bundesregierung aufgefordert, im Kampf gegen das Chaos an deutschen Flughäfen auf inländische Fachkräfte anstelle von ausländischen Helfern zu setzen. "Das Flughafen-Chaos könnte dauerhaft mit inländischen Fachkräften gelöst werden", sagte der verkehrspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Thomas Bareiß. Inzwischen schade das Reisechaos dem Ansehen Deutschlands im Ausland, sagte Bareiß weiter. Es belaste außerdem viele Menschen, "die sich ihren Erholungsurlaub verdient haben". Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge fehlen derzeit an deutschen Flughäfen rund 7.200 Fachkräfte.

Passagiere sollten sich gut vorbereiten

Während Fluggäste auf abgesagte Flüge und Personalmangel beim Bodenpersonal natürlich keinen Einfluss haben, kann gute Vorbereitung auf eine Flugreise durchaus auch Zeit sparen. Der Flughafen München empfiehlt zum Beispiel generell online einzuchecken und das Gepäck am Vorabend abzugeben. Mit einigen praktischen Reisetipps lässt sich auch schon beim Kofferpacken Wartezeit an der Gepäckkontrolle sparen, beispielsweise wenn man Flüssigkeiten entsprechend der Vorschriften im durchsichtigen Plastikbeutel befördert. Die Flughäfen München und Nürnberg empfehlen außerdem eine frühzeitige Anfahrt zum Airport, mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug.

Flughafen München gut für Sommerreisewelle aufgestellt

Personell habe der Flughafen München die Corona-Pandemie bisher gut überstanden: Durch die Kurzarbeit konnte ein Großteil der Belegschaft gehalten werden, so Flughafensprecher Ingo Anspach. Jedoch hätten auch dort Beschäftigte wegen mangelnder Perspektiven die Branche gewechselt. Mit dem derzeit vorhandenen Personal sei der momentane Flugbetrieb gut zu stemmen, so Anspach. Jedoch sei das Flughafengeschäft eine riesige Kette von zusammenhängenden Faktoren, die wechselseitig in Abhängigkeit stünden. Unregelmäßigkeiten an anderen Flughäfen könnten so auch einen gut laufenden Betrieb in München negativ beeinträchtigen.