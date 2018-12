Fachkräftegesetz: Seehofer kämpft mit Kritik aus eigenen Reihen

Die Bundesregierung will mehr ausländische Fachkräfte nach Deutschland locken. Einen Gesetzentwurf, der die Hürden für qualifizierte Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten senken soll, will das Kabinett an diesem Mittwoch beschließen. Von der CSU kommt jetzt Kritik an dem Entwurf, für den Horst Seehofers Innenministerium verantwortlich ist.

Die CSU unterstütze zwar den Gesetzentwurf zur Einwanderung von Fachkräften, sagte der CSU-Innenpolitiker, Michael Kuffer, dem BR. Der Bundestagsabgeordnete warnte jedoch: "Wir lehnen es allerdings ab, neue Anreize für illegale Migration zu schaffen und sind bereit, in dieser Frage auch kontroverse politische Debatten auszufechten."

Streitpunkt "Beschäftigungsduldung"

Der Gesetzentwurf müsse sich noch erheblich ändern, bevor das Gesetz verabschiedet wird. Es ist vor allem die Kritik aus den eigenen Reihen, mit der Innenminister Seehofer zu kämpfen hat. Im Kern kritisieren große Teile der Unionsfraktion im Bundestag die vorgesehene "Beschäftigungsduldung" im Gesetzentwurf. Demnach kann ein bereits abgelehnter Asylbewerber eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn er einen Job hat. Dies dürfe nur in absoluten Ausnahmefällen geschehen, sagte Innenpolitiker Kuffer. Sonst schaffe die Politik einen Anreiz für illegale Migration.

Wirtschaft sehnt sich nach dem Gesetz

Die Wirtschaft wiederum sehnt Erleichterungen beim Zuzug von Arbeitskräften aus dem Ausland herbei. Noch vor wenigen Tagen hatten Spitzenverbände der Wirtschaft die Bundesregierung vor einer Verschärfung der geplanten Regeln gewarnt. Denn, der deutschen Wirtschaft fehlen qualifizierte Arbeitskräfte, besonders im Mittelstand.