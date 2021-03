FacetheDepression: Die Krise hinter dem schönen Selfie

Sie lächeln und grinsen in die Kamera, gelöst, albern - vermeintlich glücklich. Doch zum Zeitpunkt der Aufnahme kämpften sie in Wirklichkeit mit einer Depression. Mit dem Aufruf #FacetheDepression (Stelle dich der Depression) haben zahlreiche Twitterer mit Fotos aus Zeiten einer psychischen Krise auf die Krankheit aufmerksam gemacht. Ein Nutzer schreibt: "Depression hat viele Gesichter. Und eins davon ist dafür da, das Problem vor der Außenwelt zu verstecken. In der Zeit, in der es mir am schlimmsten ging, gab es die meisten 'Happy Grinsebilder' von mir. Achtet auf euer Umfeld."

"Lasst uns der Krankheit ein Gesicht geben"

Eine Twitternutzerin, die auf einem Foto ein strahlendes Lachen zeigt, schreibt: "Das Bild ist alt und während der schlimmsten depressiven Phase entstanden." Ein anderer Nutzer postet neben seinem Foto: "Lasst uns der Krankheit ein Gesicht geben. Unseres. Und lasst uns dabei nicht vergessen: Nur weil draußen die Sonne scheint und ich ein farbenfrohes Selfie poste, scheint sie noch lange nicht in mir drinnen." Und ein anderer schrieb: "Was für ein genialer Hashtag. Man sieht es einem Menschen nicht unbedingt an, dass er unter Depressionen leidet."