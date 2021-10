Whistleblowerin verlangt scharfe Kontrolle von Facebook

Die frühere Facebook-Managerin Frances Haugen hat im US-Senat vor negativen Auswirkungen des Online-Netzwerks auf Minderjährige und die Gesellschaft gewarnt. "Facebooks Produkte schaden unseren Kindern, fachen Spaltung an und schwächen unsere Demokratie", sagte Haugen am Dienstag vor dem Unterausschuss für Handel und Verbraucherschutz in Washington.

Zum Artikel: Interne Dokumente enthüllen Facebooks Pläne für junge Kinder

Ihrem Ex-Arbeitgeber warf sie zudem vor, zwar um den Schaden zu wissen, den etwa Instagram bei einigen Jugendlichen anrichte, jedoch aus Profitgier Veränderungen unterlassen zu haben. Daher müsse der Kongress handeln, notwendig sei eine strenge Regulierung. "Die werden diese Krise nicht ohne Ihre Hilfe lösen", sagte Haugen den Senatoren.

Zwar habe Facebook öffentlich eingeräumt, dass Kontrollmechanismen bei den Systemen notwendig seien, die das Nutzerverhalten verstärkten. Doch habe das Unternehmen einige der Kontrollfunktionen abgeschaltet, erläuterte Haugen.

Spaltung und Hetze

Einen Großteil der Anhörung verwandte die Ex-Produktmanagerin darauf, den Senatoren ihre frühere Arbeit bei Facebook zu erklären, die sich um Algorithmen drehte. Diese seien für den Konzern sehr wichtig, da sie steuerten, was auf den Nachrichtenfeeds von Nutzerinnen und Nutzern auftauche. Eine Änderung an den Informationsströmen im Jahr 2018 habe zu mehr Spaltung, bösem Blut und Hetze im Online-Netzwerk geführt, das doch einst geschaffen worden sei, um Menschen einander näher zu bringen, sagte Haugen.

Trotz der Feindseligkeit, die die neuen Algorithmen schürten, sei Facebook zum Schluss gekommen, dass sie die Nutzer dazu verleiteten, sich immer wieder einzuloggen. Dies wiederum habe dem Online-Riesen dabei geholfen, sein Geschäft mit digitalen Anzeigen anzukurbeln, über die das Unternehmen seine Haupteinnahmen generiere.

Vorwürfe gegen Zuckerberg

Sie glaube zwar nicht, dass ihr Ex-Arbeitgeber darauf aus gewesen sei, eine zerstörerische Plattform aufzubauen. Doch "am Ende trägt Mark die Verantwortung", sagte Haugen mit Blick auf Facebook-Chef Mark Zuckerberg weiter. Schließlich kontrolliere er mehr als 50 Prozent der Stimmrechtsanteile. "Es gibt aktuell niemanden, der Mark zur Rechenschaft zieht außer er selbst."

Der Unterausschuss im Senat prüft Facebooks Umgang mit Informationen aus internen Forschungen zu möglichem Schaden für junge Nutzer durch die Foto- und Videoplattform Instagram, vor allem für Mädchen. Laut Untersuchungsberichten, die Haugen durchgestochen hat, führt der durch Darstellung scheinbar perfekter Körper erzeugte Gruppendruck bei jungen Menschen zu psychischen Problemen und einer ungesunden Körperwahrnehmung. In einigen Fällen seien Essstörungen und sogar suizidale Gedanken die Folge. "Facebook weiß, dass sie junge Nutzer zu Magersucht-Inhalten führen...Es ist wie Zigaretten. Teenager haben keine Selbstkontrolle. Wir müssen die Kinder schützen."