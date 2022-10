> EZB beschließt erneut Zinserhöhung - um 0,75 Prozentpunkte

Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main hat am Donnerstag die Leitzinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die Bank erklärte, im Kampf gegen die Inflation die Zinsen in den kommenden Monaten voraussichtlich "weiter anzuheben".