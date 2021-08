Extremwetter in Europa: Wie schützen wir uns?

"Die wohl letzte Chance der Menschheit"

Latif verweist auf den Anfang Juli vorgelegten Bericht des Weltklimarats, der beunruhigende Voraussagen enthält: Extremwetter-Ereignisse nehmen zu, Hochwasser oder Hitzewellen dürften nur ein Vorgeschmack auf das sein, was uns in den nächsten Jahrzehnten erwartet. Und, so Latif: "Der erste solche Bericht stammt aus dem Jahr 1990, und was darin steht, ist fast alles eingetreten." Jetzt sei die wohl letzte Chance der Menschheit, die Folgen des Klimawandels zumindest abzumildern. Denn:

"C02 hat eine lange Verweildauer in der Atmosphäre. Was wir jetzt mitbekommen, sind die aufsummierten Emissionen unserer Eltern, Großeltern und von heute." Mojib Latif

Würden auf heutigem Niveau weiter CO2 in die Luft geblasen, stiege die globale Temperatur bis 2100 um 4 bis 5 Grad. Was dramatischer ist, als es klingt: "Fünf Grad, das ist der Unterschied Unterschied zwischen Eiszeit und Warmzeit – mehr, als die Menschheit je erlebt hat." Damit wären auch verschiedene "Kipp-Punkte" erreicht, also Ereignisse, die den Prozess beschleunigen und deren Folgen nicht mehr umkehrbar wären – etwa das Schmelzen des grönländischen Eispanzers, das die Meeresspiegel allein um sieben Meter ansteigen lassen würde.