Extremwetter in Alpen und Erzgebirge: Es schneit ohne Ende

Keine Entwarnung für die Menschen in den Alpen: Bis in die Nacht auf Freitag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) dort nahezu ununterbrochen schneien. Auch im Erzgebirge ist weiterhin mit Non-Stop-Schneefall zu rechnen, wie DWD-Meteorologen am Mittwoch vorhersagten. In tieferen Lagen bleibe es dagegen bei nasskaltem Wetter.

Milderes Wetter im Nordosten von Deutschland

Weitgehend wolkenverhangen dürfte sich der Donnerstag zeigen. Am ehesten sind im Nordwesten einige Auflockerungen möglich. In Ostfriesland dürften die Temperaturen am Donnerstag mit vier Grad am höchsten sein, im Bergland mit minus vier Grad am niedrigsten.

Südlich von Main und Neckar: Schneefälle bis Samstag

Leichte Schneefälle auch im Flachland sind nach DWD-Angaben am Freitag südlich der Linie Vorpommern-Hannover-Aachen zu erwarten, während es im Nordwesten mild und regnerisch bleibt. Doch lange dürften sich die Schneeflocken nicht halten, da sich schon bald wieder mildere Nordseeluft mit Temperaturen von vier bis acht Grad durchsetzt.

Lediglich südlich von Main und Neckar könnte der Schnee noch bis Samstag anhalten. Die Temperaturen bleiben für den Winter gemäßigt und - mit Ausnahme des Berglands - tagsüber über dem Gefrierpunkt.

Alpen: Noch mehr Schnee am Wochenende

Im Erzgebirge und am Alpenrand legt der Dauerschnee am Freitag eine kurze Pause ein, die allerdings nicht lange anhält: Bereits am Wochenende droht die nächste Ladung Schnee. Nach dem Abklingen der stürmischen Böen könnte am Samstag auch wieder ein kräftiger Westwind wehen, der in Hochlagen auch stürmisch ausfallen kann.