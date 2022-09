Extremwetter: Die Folgen für Bayern und Deutschland

Fluten, Dürren, Gletscherbrüche - ist das bald das "neue normal" in Deutschland, Europa und der Welt? Mit allen Fakten und Folgen rund um diese Frage beschäftigt sich in diesen Tagen der Extremwetter-Kongress in Hamburg. Rund 100 Forschende und Fachleute sind dabei - aus der Politik, der Meteorologie, dem Klimaschutz. Im BR24 Thema des Tages schauen wir darauf, was uns erwartet, und wie wir den Problemen entgegentreten können.

Deutschland auch in diesem Jahr von zahlreichen Wetterextremen betroffen

Die Wintermonate waren laut dem Deutschen Wetterdienst alle überdurchschnittlich warm, dafür aber ausreichend nass. Soweit noch kein Problem. Dann allerdings waren von März bis August alle Monate sehr sonnenreich, sehr warm und vor allem sehr trocken. Im Sommer gab es, verglichen mit dem langjährigen Mittel zwischen 40 und 50 Prozent weniger Regen.

Der Deutsche Wetterdienst stellt fest: Der Sommer 2022 war der sonnenreichste, drittwärmste und fünfttrockenste in den Aufzeichnungen - mit teils gravierenden Folgen für die Natur. Europaweit brannten Wälder. Auch in Deutschland waren es im August 55000 Hektar eine zusätzliche Gefahr für die ohnehin schon geschundenen Wälder in Teilen Deutschlands. Satellitenbilder zeigen, dass die Baumschäden vor allem in der Mitte Deutschlands erheblich umfangreicher sind als angenommen. Sichtbar war die Dürre dieses Jahr aber auch mit dem bloßen Auge: Vertrocknete braune Wiesen, staubige Äcker, ausgetrocknete Bachbetten, Niedrigpegel an Flüssen. Gepaart mit den hohen Wassertemperaturen sorgt das für schlechte Wasserqualität und stört zunehmend das Ökosystem.

Alarmierend vor allem in Franken waren gesunkene Grundwasserspiegel. Manche nur vorübergehend, viele fallen aber seit Jahren. Insgesamt setzt sich damit heuer ein langjähriges Phänomen fort: Es bildet sich immer weniger Grundwasser neu, was die Frage nach einer sicheren Trinkwasserversorgung in Bayern aufwirft. Hitze und Dürre waren nicht zuletzt ein Problem für die Landwirtschaft. Gerade die Maisernte war katastrophal, Kartoffeln und Rüben waren teilweise zu klein. Beim Getreide war die Ernte sehr unterschiedlich. Zumindest mit der Apfelernte waren die Obstbauern zufrieden.

Heuer noch keine Starkregenereignisse, dafür ist es sehr trocken

Immerhin sind Deutschland und Bayern dieses Jahr von Flusshochwassern oder zerstörerischen Starkregenereignissen verschont geblieben. Andreas Malcherek, Professor für Hydromechanik und Wasserbau an der Universität der Bundeswehr in München, findet das jedoch keineswegs beruhigend. Ihm zufolge sind wir mitten im Klimawandel, und der hätte nicht nur mit Starkregen zu tun, sondern mit Niederschlägen insgesamt und der Trockenheit. Und die hat dramatisch zugenommen.

Dass es in Bayern und in anderen Teilen Deutschlands immer wieder zu wenig regnet, ist deshalb für Malcherek eindeutig ein großer Grund zur Sorge, denn Niederschläge sind die Quelle unseres Grundwassers. Daraus werden in Bayern 90 Prozent des Trinkwassers gewonnen. Grundwasser würde zudem gebraucht, um Felder zu bewässern. Entweder hätten wir also bei sinkenden Spiegeln weniger Trinkwasser oder weniger Erträge auf den Feldern, was sich laut Malcherek in höheren Preisen und somit in höherer Inflation niederschlagen würde.

Flächenversiegelung als Ursache

Andreas Malcherek hält das Problem der Flächenversiegelung für enorm. Dadurch, dass in Bayern täglich etwa die Fläche von 16 Fußballfeldern versiegelt würde, könne man immer weniger Grundwasser gewinnen, da immer weniger Niederschlag im Boden versickern könne.

Auch wenn er beim jetzigen Bevölkerungswachstum die Notwendigkeit sehen kann, durch diese Versiegelungen beispielsweise mehr Wohnraum für die Menschen zu schaffen – diese Entwicklung führe insgesamt zu noch weniger Grundwasser-Neubildung. Malcherek schlägt deshalb vor, die politischen Strukturen zu hinterfragen und zu schauen, wie wir eine Wirtschaft gestalten, die mit weniger Fläche genauso effektiv arbeiten kann.

Wie bereiten wir uns auf steigende Trockenheit und Hitze vor?

Alle Fachleute sind sich einig: Es werden mehr Hitzetage kommen und es wird trockener werden. Andreas Malcherek empfiehlt deshalb, die Grundwasser-Neubildung zu verstärken. Im Idealfall müsse man Flächenversiegelung rückgängig machen und Versickerungsflächen schaffen.

Außerdem schlägt er ein intelligentes Preissystem vor, dass die Bürger zum Wassersparen animiert. Das könnte so aussehen, dass ein definierter Grundbedarf an Wasser zu einem günstigen Grundpreis zu haben ist, und alles, was darüber hinaus verbraucht wird, deutlich teurer wird. Auf diese Weise fordere man die Menschen heraus, tatsächlich Wasser zu sparen.