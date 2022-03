Extremismus-Zentralstelle ermittelt gegen Hetze im Internet

Anfangs standen bei der bayerischen Zentralstelle gegen Extremismus und Terrorismus (ZET) vor allem die Gefahren durch den Islamismus im Zentrum – in den Monaten vor ihrer Gründung im Jahr 2017 hatten islamistische Attentäter in Paris, Brüssel, Orlando, Nizza und auf dem Breitscheitplatz in Berlin hunderte Menschen getötet.

Die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus zieht immer dann Ermittlungen an sich, wenn örtliche Staatsanwaltschaften auf Terrorismusverdacht oder andere Belange des Staatsschutzes stoßen. So ermittelte die ZET im Jahr 2018 zum Beispiel zu einem Anschlag auf einen vollbesetzten ICE zwischen München und Nürnberg. Ein Stahlseil war bei Allersberg über die Oberleitungen gespannt, Holzkeile lagen auf den Schienen. Der Zug entgleiste zum Glück nicht. Es tauchten Drohschreiben auf mit der Botschaft, der Westen möge seinen Kampf gegen den "Islamischen Staat" beenden. Aufgrund der Ermittlungen der ZET konnte der Täter in Österreich gefasst werden.

Rechtsextremismus im Visier

Inzwischen hat sich der Arbeitsschwerpunkt der Zentralstelle, die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelt ist, deutlich verschoben: So richteten sich etwa im Jahr 2020 zwei Drittel der rund 400 Ermittlungsverfahren gegen Täter aus dem extrem rechten Spektrum. Ein besonderes Augenmerk richten die Ermittler inzwischen auf Hate-Speech, also Hetze im Internet, und auf Antisemitismus.

Neue Leiterin für die Extremismus-Zentralstelle

Dafür wurden extra Sonderbeauftragte bei der ZET angesiedelt. So gehört seit zwei Jahren auch der Hate-Speech-Beauftragte, Oberstaatsanwalt Klaus-Dieter Hartleb, zur ZET. Der Personalstand hat sich seit Gründung insgesamt auf neun Staatsanwälte mehr als verdoppelt – davon fünf Frauen und vier Männer. Und ab jetzt wird die Zentralstelle auch von einer Frau geleitet: Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann. Die 46-Jährige war als Staatsanwältin unter anderem mit den Ermittlungen zum Attentat am Olympia-Einkaufszentrum in München betraut und arbeitete zuletzt im Justizministerium. Nun führt Justizminister Georg Eisenreich sie offiziell in ihr neues Amt als Leiterin der bayerischen Zentralstelle gegen Extremismus und Terrorismus (ZET) ein.

Landtagsgrüne fordern bessere Prävention

Die Innenexpertin der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, lobt die Arbeit der Extremismus-Zentralstelle: "Es war richtig, die ZET als Fachstelle, die Kompetenz und Personal bündelt, einzuführen. Das zeigen alleine die schon zahlreichen dort geführten Verfahren und diverse Ermittlungserfolge. Sie haben alle Hände voll zu tun."

Es könne und müsse politisch auch noch mehr getan werden, folgert Schulze. Seit Jahren würden die Grünen vor dem Erstarken des Rechtsterrorismus auch in Bayern warnen. "Es reicht nicht, wenn die CSU-Minister Herrmann und Eisenreich bei aktuellen Fällen von Sprengstofffunden oder den Umsturz planenden Bundeswehrsoldaten bzw. AfD-Chatgruppen auf die ZET verweisen." Die Szene radikalisiere sich – auch durch die Querdenkerbewegung – weiter massiv. Ermittlungen müssten den digitalen Raum stärker in den Blick nehmen, wo die Radikalisierung stattfinde. Außerdem fordern die Landtagsgrünen mehr Anstrengungen bei der Prävention. Und, so Schulze, ohne eine Reform des Landesamtes für Verfassungsschutzes gebe es keine Terrorismusbekämpfung aus einem Guss. "Da gibt es also für die Söder-Regierung noch viel zu tun."