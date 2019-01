Extremes Wetter in Österreich - Gewaltige Schneemengen

Die Lawinengefahr besteht in Teilen des Landes also weiter und mancherorts herrscht inzwischen sogar Warnstufe 5 und damit die höchste Alarmstufe, die es gibt. Sie gilt zum Beispiel in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich und schon seit gestern Abend in Obersteiermark, wo sich Lawinen von selbst lösen können. Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst erklärt die Lage so:

"Zu tun hat das Ganze natürlich mit den ständigen Schneefällen und starkem Windeinfluss, den kalten Temperaturen, so dass sehr viel Schnee verfrachtet wird. Und dieser verfrachtete Schnee kann auf steilen Einzugsgebieten sich von selbst lösen." Patrick Nairz, Lawinenwarndienst Tirol

Strom fällt immer wieder aus

In Tirol schneit es vor allem in den Gegenden um Kitzbühel und Kufstein. Unter anderem dort fällt immer wieder Strom aus und am Vormittag waren etwa 1.000 Haushalte zeitweise ohne Strom. Die Lawinenwarnstufe fünf werde Tirol aber vorerst nicht ausgerufen, so Nairz.

"Die Schneedecke ist in tieferen Schichten stabil. Was wir derzeit haben, das ist, dass wenn oberflächennahe Schichten immer wieder lockere, schwache Schichten haben, die von dem, vom Wind verfrachteten Schnee überlagert werden. Dann können diese schwachen Schichten jetzt brechen. Diese gehen als Lawinen ab. Aber ein ein weiterer Folgebruch in tiefere Schichten ist derzeit - aufgrund des uns zu Verfügung stehenden Wissens über die Schneedecke - eigentlich nicht zu erwarten." Patrick Nairz, Lawinenwarndienst Tirol

Der Autoclub ÖAMTC appellierte unterdessen an Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer, Straßensperren nicht zu missachten. Diese würden trotzdem immer wieder umgangen. Das sei nicht nur unvernünftig und gefährlich, sondern auch strafbar, betonte der ÖAMTC. Und auch Norbert Zobl warnte erneut. Der Leiter der Tiroler Alpinpolizei betonte zum wiederholten Mal, wie gefährlich es für Wintersportler oder Tourengeher abseits von Pisten im Moment sei.

"Wenn man tagtäglich, muss man schon fast sagen, und stündlich von den Medien gewarnt wird, ist das schon ein großes Maß an Selbstherrlichkeit oder Verantwortungslosigkeit, wenn Menschen Warnungen ignorieren und sich dann eben in Gebiete bewegen, wo sie einfach nicht mehr die Kompetenz haben, um sich dort bewegen zu können oder zu dürfen." Norbert Zobl, Leiter der Tiroler Alpinpolizei

Tödlicher Unfall

Und es gab leider einen weiteren tödlichen Unfall. Gestern kam ein Lehrer vor den Augen seiner Schüler ums Leben. Er war auf der Mariazeller Bürgeralpe unterwegs verlor einen Ski und stürzte einen Steilhang ab. Viele Skikurse für Schüler sind inzwischen abgesagt worden. Bildungsdirektor Johann Heuras, von der niederösterreichischen Schulverwaltung

"Weil es besorgte Eltern gibt, die um die Sicherheit Sorge haben und die sagen: Unter diesen unsicheren Verhältnissen wäre uns eine Verschiebung des Kurses lieber." Johann Heuras, Bildungsdirektor der niederösterreichischen Schulverwaltung

Dass es so lange und heftig schneit, das komme nicht oft vor, so Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst: "Wenn wir unsere Beobachterstationen anschauen, wie gerade neulich von Innsbruck auf die Nordkette - dort werden seit 1973 Daten aufgezeichnet. Noch nie hatten wir zur selben Zeit so viel Schnee wie jetzt derzeit, dreieinhalb Meter an der Nordkette. Und auch andere Beobachterstationen, die teilweise seit 1990 uns Daten liefern, geben auch an, dass es bisherige Rekordwerte sind." Am Freitag soll es weniger schneien, für den Samstag ist allerdings wieder Schneefall vorhergesagt.