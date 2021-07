"Extreme Gefahr": Explosion im Chemiepark Leverkusen

In einem Entsorgungsunternehmen für chemische Abfälle in Leverkusen hat sich am Dienstagmorgen eine Explosion ereignet. Anschließend geriet ein Tanklager in Brand. Es sind mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die Kölner Polizei am Vormittag auf Twitter mit. Die Situation vor Ort sei derzeit noch unübersichtlich. "Wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären die Situation."

Schwarze Rauchwolke - Warnstufe "Extreme Gefahr"

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Infolge der Explosion wurde die Warn-App Nina ausgelöst. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Wer sich draußen aufhält, soll unbedingt ins Haus gehen. Die 112 soll nur anrufen, wer Angaben zum Geschehen machen kann.