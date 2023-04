Extra-Gebühr für die Notaufnahme? Pro und Contra

Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, will eine Gebühr für Patienten, die künftig ohne vorherige telefonische Ersteinschätzung die Notaufnahme aufsuchen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält nichts von dieser Idee.

Pro Gebühr: In angespannter Situation besser als nichts

von Jeanne Turczynski

Leichte Temperatur, Rückenschmerzen, Übelkeit, Insektenstiche: Wer mit Notfallmedizinern spricht, bekommt immer wieder genau jene Beispiele zu hören, die unnötigerweise in der Notaufnahme landen. Sogenannte Bagatellfälle. Es betrifft Menschen, die die 112 wählen, um einfach möglichst schnell mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus zu kommen. Die aber genauso gut in einer Arztpraxis hätten behandelt werden können.

Und dann gibt es jene, die direkt in eine Notaufnahme gehen und dort warten. Sie werden dann ambulant behandelt. Im Jahr 2021 waren das knapp zehn Millionen Menschen. Diese Zahlen gehen zwar seit Jahren leicht zurück, sind aber immer noch zu hoch. Schätzungen besagen: Mindestens ein Drittel von ihnen hätte einfach zum Arzt oder zur Ärztin gehen können. Etwa zu den Bereitschaftspraxen der Kassenärztlichen Vereinigung oder eben zum Hausarzt.

Weil dort aber auch alle überlastet und die Wartezeiten lang sind, wählen viele Menschen den direkten Weg in die Notaufnahme. Das ist verständlich, funktioniert aber nicht auf Dauer. Und obwohl das Problem nicht neu ist, wird es seit Jahren nicht gelöst. Hinzu kommt, es kann für andere Patienten lebensgefährlich werden. Denn durch die verstopften Notaufnahmen kommen unter Umständen jene zu kurz, die dringend und eilig Behandlung bräuchten.

Wenn also im Fall eines unnötigen Gangs in eine Notaufnahme hinterher eine Gebühr fällig würde, ist das zweifellos eine unangenehme Maßnahme, die bisweilen auch die Falschen treffen kann. Aber alles ist in der aktuell angespannten Situation besser, als nichts zu tun.

Contra Gebühr: Populistisches Ablenkungsmanöver

von Nikolaus Nützel

In einer Hinsicht hat der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, recht: In Deutschland gehen zu viele Menschen in Krankenhaus-Notaufnahmen, die eigentlich in Arztpraxen behandelt werden sollten. Doch die Idee, diese Menschen mit einer Strafgebühr vom Gang in die Klinik-Notaufnahme abzuschrecken, ist ein populistisches Ablenkungsmanöver.

Ablenken will der oberste Verbandschef aller Kassenärztinnen und -ärzte davon, dass es die Aufgabe seines Verbandes wäre, dafür zu sorgen, dass Patienten mit einfachen Bauchschmerzen, einem Schnitt im Daumen oder einem Hexenschuss nicht in eine Klinik-Notaufnahme gehen, sondern in eine Arztpraxis. Oder auch in eine der Bereitschaftspraxen, die abends oder am Wochenende geöffnet sind. Sicherstellungsauftrag nennt sich die gesetzliche Pflicht der Kassenärztlichen Vereinigungen, die Versorgung von Patienten mit leichten und mittelschweren Gesundheitsproblemen zu organisieren.

Im Gegenzug haben die Kassenärztlichen Vereinigungen auch etliche Rechte, etwa das Recht, zu entscheiden, wie die Gelder der Krankenkassen auf die Arztpraxen verteilt werden. Doch ihren Pflichten kommen die Kassenärztlichen Vereinigungen nicht ausreichend nach. Viele Patienten wissen gar nicht, dass sie mit leichten oder mittelschweren Problemen in eine Arztpraxis gehen sollten. Oder sie bekommen keine Termine. Hier müssten also die Kassenärztlichen Vereinigungen erst mal ihre Pflichten erfüllen, bevor sie Geldstrafen für bestimmte Patienten fordern.

Die Forderung des Kassenärzte-Chefs ist auch technisch kaum umsetzbar. Wie soll ein Patient nachweisen, dass er versucht hat, sich in einer Arztpraxis behandeln zu lassen, aber abgeblitzt ist? Der Kassenärztechef Gassen hat viel Aufmerksamkeit für seine Forderung bekommen. Ein konstruktiver Beitrag zur Lösung der Probleme in Klinik-Notaufnahmen ist sie nicht.