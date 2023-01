Extinction Rebellion wollen sich nicht mehr festkleben

Die Bewegung Extinction Rebellion in Großbritannien hat am Neujahrstag überraschend bekannt gegeben, dass sich deren Mitglieder vorerst nicht mehr aus Protest festkleben wollen. Dies teilt die Gruppe, die sich für den Klimaschutz einsetzt, unter der Überschrift "Wir hören auf" mit.

Extinction Rebellion: Klebe-Aktionen waren wichtig

Zur Begründung heißt es weiter, dass die "Taktiken laufend weiterentwickelt werden" müssten. Die umstrittenen Störaktionen seien dennoch wichtig gewesen, um aufzurütteln und systematisches Politikversagen im Angesicht der Klimakrise anzuprangern. Nun aber werde man verstärkt darauf setzen, Druck auf verantwortliche Politikerinnen und Politiker zu machen, indem die breite Masse der Gesellschaft für Formen des kollektiven Protests mobilisiert wird.

Ihren Kursschwenk bezeichneten die Aktivisten in ihrer Stellungnahme selbst als "kontroversen Beschluss". "Obwohl die Alarmglocken wegen der klimatischen und ökologischen Notlage laut und klar schrillen, hat sich sehr wenig verändert", kritisierte Extinction Rebellion UK. "Emissionen nehmen weiter zu und unser Planet stirbt immer schneller."

Wie Aktionen künftig aussehen könnten, verdeutlichte die Gruppe mit einem Aufruf zum Protest vor dem britischen Parlament am 21. April: Ziel sei es, das House of Commons und das House of Lords im Londoner Westminster-Palast mithilfe von mindestens 100.000 Menschen tagelang zu blockieren - und die politischen Entscheidungsträger damit zum Handeln zu zwingen. Das Motto der geplanten Großdemonstration unterstreicht den Willen, aus den Aktionen weniger einen Protest der vielen zu machen. Es lautet: "The Big One".

Bisherige Aktionen der Klima-Aktivistenhatten kritische Debatte ausgelöst

In den vergangenen Monaten hatten sich Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten immer wieder an Kunstwerken oder auf Straßen festgeklebt. Für Aufmerksamkeit sorgte außerdem, dass das eine oder andere Kunstwerk mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei beschmiert wurde. Damit lösten sie eine Debatte über Sinn und Verhältnismäßigkeit ihrer Aktionen aus. Für die Kritiker handelte es sich bei den Aktionen um Akte des Vandalismus, wenn nicht zumindest um lästige Behinderungen im Alltagsleben. Befürworter sprechen von einer Schocktaktik, um das Bewusstsein für die Klimakatastrophe zu schärfen.

Ob in Großbritannien oder Deutschland: Kalt ließen die Aktionen von Extinction Rebellion und gleichgesinnten Gruppen wie Just Stop Oil oder Letzte Generation jedenfalls kaum jemanden. In Bayern ist vor allem die Gruppierung "Letzte Generation" mit derartigen Klebe-Aktionen aufgefallen. Ob die Klima-Aktivisten in Deutschland künftig ebenfalls ihre Art der Aktionen ändern wollen, ist bisher nicht bekannt.

Mit Informationen von dpa.