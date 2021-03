Schneller impfen: Bundesländer suchen nach Strategie

Offiziell stehen diese Themen auf der Tagesordnung der regulären Ministerpräsidentenkonferenz (MPK): die Zukunft des Gesundheits- und des Pflegesystems, sowie Zukunftstechnologien, Innovation und Mobilität. Aber natürlich geht es vor allem um Corona und das Impfen. Alles andere wäre ein Eiertanz gewesen. Die Lage ist vertrackt: Das ganze Land wartet darauf, geimpft zu werden, um endlich aus dem Lockdown herauszukommen. Allerdings ist zu wenig Impfstoff da und das was da ist, wird nicht schnell genug verimpft.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit am Tisch

Ein besonderer Gast sitzt virtuell mit dabei in der Runde der Bundesländer. Ursula von der Leyen (CDU), Kommissionschefin der EU. Zumindest was die Bestellung der Impfstoffe angeht, liegt der schwarze Peter bei ihr. In der Runde hätten die Ministerpräsidenten deutlich gemacht, dass die Bundesländer Verlässlichkeit bei der Lieferung von Impfstoffen bräuchten, sagt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach den Beratungen. Müller ist zur Zeit Vorsitzender der Runde der Ministerpräsidenten.

Söder für Exportstopp

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist stellvertretender MPK-Chef. Er spricht sich für einen Exportstopp für Impfstoffe aus der EU aus. "Ich bin sehr dafür, über einen Exportstopp nachzudenken", sagt Söder. Müller stimmt ihm zu. Es müsse eine vernünftige Exportstrategie der EU geben. Müller sagt, niemand verstehe, wenn Impfstoff in der EU produziert werde und in Länder gehe, die selber produzieren. Es handele sich dabei nicht um Impfnationalismus, sondern um Impfgerechtigkeit. Kommissionschefin von der Leyen dürfte das freuen. Sie hatte den Exportstopp ins Spiel gebracht.

Sputnik V soll kommen

Damit mehr Impfstoff nach Deutschland kommt, liebäugeln die Ministerpräsidenten mit dem russischen Impfstoff Sputnik V. Müller und Söder fordern, dass Gespräche mit dem Hersteller geführt werden. Es gehe zunächst um ein schnelle Zulassung, sagt Söder. Außerdem müsse man sich bereits jetzt um Kaufverträge kümmern. Der Impfstoff sei offenbar teils besser als bereits zugelassene, sagt er. Auch Müller ist überzeugt, dass Sputnik V einen Beitrag zum schnelleren Impfen leisten kann.

Söder pocht auf Einhaltung der "Notbremse"

Angesichts wieder rasch steigender Corona-Zahlen fordert Söder vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen am Montag die einheitliche Durchsetzung einer "harten Notbremse". Notbremse bedeutet: Beim Überschreiten einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an drei Tagen in Folge treten automatisch wieder härtere Anti-Corona-Maßnahmen in Kraft. Darauf hatten sich Bund und Länder bei ihren vergangenen Beratungen verständigt. Allerdings wollen einige Bundesländer, wie etwa Brandenburg, davon abweichen.