Explosion vor AfD-Büro im sächsischen Döbeln

Was genau explodiert ist, wird noch untersucht. Die Polizei spricht von einer "unbekannten Substanz". Zur Detonation sei es gegen 19.20 Uhr vor dem Parteibüro der AfD in Döbeln gekommen. Dabei entstand Sachschaden am Gebäude, an Nachbarhäusern sowie an geparkten Fahrzeugen.

Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Anschlags

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Umgebung rund um das AfD-Büro wurde weiträumig abgesperrt. Ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz sagte, es könnte sich um einen gezielten Anschlag handeln. Angaben zu möglichen Verdächtigen wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.