Explosion vor AfD-Büro: Drei Tatverdächtige festgenommen

Nähere Angaben zu den Tatverdächtigen machte die Behörde zunächst nicht. Die schnelle Einbindung der Task Force Gewaltdelikte des LKA und die Maßnahmen der Polizeidirektion Chemnitz hätten sehr schnell zur Festnahme der Tatverdächtigen geführt, erklärte LKA-Präsident Petric Kleine.

Sachschaden, aber keine Verletzten

Die Explosion ereignete sich gestern Abend gegen 19.20 Uhr vor dem Parteibüro. Dabei entstand Sachschaden am Gebäude, an Nachbarhäusern sowie an geparkten Fahrzeugen. Was genau explodiert ist, wird noch untersucht. Die Polizei spricht von einer "unbekannten Substanz".

Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Anschlags

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Umgebung rund um das AfD-Büro wurde weiträumig abgesperrt. Ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz sagte gleich nach der Tat, es könnte sich um einen gezielten Anschlag handeln.