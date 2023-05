Explosion in Ratingen: Zwölf Einsatzkräfte verletzt

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei inklusive Spezialeinsatzkommando in Ratingen in Nordrhein-Westfalen: Gegen 11.15 Uhr war es laut Polizei in einer Wohnung in einem Hochhaus zu einer Explosion gekommen.

NRW-Innenminister Herbert Reul sagte, nach vorläufigen Erkenntnissen seien dabei zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt worden. Die Polizeisprecherin vor Ort sprach später von mehreren schwerst verletzten Beamten. Lebensgefahr sei momentan nicht auszuschließen. Nach der Explosion rückten zahlreiche Spezialkräfte der Polizei zu dem Einsatzort aus.

Weitere Opfer in der Wohnung

In der Betroffenen Wohnung wurde laut Innenminister Reul eine Leiche gefunden. Der Wohnungsinhaber wurde nach Polizeiangaben gestellt und mit "schwersten Verletzungen" in ein Krankenhaus gebracht. Spezialeinsatzkräfte hätten die Wohnung gestürmt und den etwa 60 Jahre alten Mann festgenommen. Ob er durch die Explosion oder bei der Festnahme verletzt worden sei, könne man derzeit nicht sagen, so Polizeisprecherin.