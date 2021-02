vor 24 Minuten

Explosion in Lidl-Zentrale Neckarsulm - offenbar Briefbombe

In der Lidl-Zentrale in Neckarsulm hat es eine Explosion gegeben. Drei Menschen wurden verletzt. Aus Sicherheitskreisen verlautete, es sei eine Brief- oder Paketbombe explodiert. Die Polizei bestätigte eine größere Einsatzlage.