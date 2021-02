Explosion in Lidl-Zentrale Neckarsulm

Bei einer Explosion in der Unternehmenszentrale von Lidl in Neckarsulm sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen drei Menschen verletzt worden. Die Polizei bestätigte eine größere Einsatzlage. Zahlreiche Rettungskräfte seien vor Ort, sagte ein Sprecher.

Briefbombe in Lidl-Zentrale explodiert?

Die Explosion erfolgte gegen 14.50 Uhr. Wie die "Heilbronner Stimme" meldet, detonierte eine Briefbombe. Der Polizeisprecher konnte dazu zunächst keine Angaben machen und verwies auf die Ermittlungen. Auch zur Schwere der Verletzungen äußerte er sich nicht.

Zusammenhang mit einem Fall in Eppelheim?

Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit der Verpuffung in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) besteht. Dabei wurde am Dienstag ein Mitarbeiter verletzt. Er erlitt ein Knalltrauma. Sachschaden entstand nicht.

Laut Polizei war für die Verpuffung ein Paket ursächlich, das der Mann angenommen hatte. Hier war der Hintergrund zunächst auch unklar.