Explosion auf Krim-Brücke: Ukrainer spotten, Putin schweigt

Post kündigt Sondermarke an

Der ukrainische Postchef Ihor Smyljanskyj kündigte den Druck einer Sondermarke von der Brücke an. "Der Morgen war noch nie so ein schöner. Zu diesem Feiertag bringen wir eine neue Marke heraus mit der Krimbrücke – oder vielmehr mit dem, was von ihr übrig ist." Zuvor hatte die ukrainische Post schon eine Briefmarke des zerstörten Kreuzers "Moskwa" der russischen Schwarzmeerflotte herausgebracht.

"Krim. Die Brücke. Der Anfang", schrieb der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, bei Twitter. "Alles Illegale muss zerstört werden, alles Gestohlene muss an die Ukraine zurück." Podoljak sagte aber nicht explizit, dass die Ukraine verantwortlich sei für die Explosionen und den Brand.

Ein paar Stunden später meldete sich Podoljak erneut und stellte den Anschlag als Folge eines Konkurrenzkampfes zwischen russischer Armee und Geheimdienst FSB dar. Der FSB versuche die Armeespitze auszuwechseln und sei nun plötzlich selbst angeschlagen, weil er den Angriff auf die Brücke verschlafen habe. "Ist es nicht offensichtlich, wer die Explosion verursacht hat?"

Russen fordern Vergeltung

Das russische Anti-Terror-Komitee machte zunächst keine Angaben dazu, wer hinter der Explosion stecken könnte, bei der drei Menschen ums Leben kamen. Der prominente russische Außenpolitiker Leonid Sluzki erklärte, zahlreiche Äußerungen von prominenten Politikern in der Ukraine ließen darauf schließen, dass Kiew den "Terroranschlag" organisiert habe. Ukrainische Medien hatten berichtet, der Geheimdienst SBU in Kiew stecke hinter der Spezialoperation. Wenn sich die ukrainische Spur bestätige, "werden Folgen unabwendbar" sein, so Sluzki. "Die Antwort sollte hart ausfallen, aber nicht unbedingt frontal", sagte er.

Der Chef der Dumafraktion Gerechtes Russland, Sergej Mironow, forderte konkret, ukrainische Infrastruktur wie Kraftwerke, Brücken und Eisenbahnen anzugreifen. Zahlreiche russische Propagandisten riefen ebenfalls nach Vergeltung. "Der Feind hat aufgehört, Angst zu haben, und dieser Umstand muss unverzüglich korrigiert werden", schrieb etwa der Militärblogger und Kriegsberichterstatter des russischen Staatsfernsehens, Jewgeni Poddubny.

Putin verzichtet auf Ansprache an Russen

Ob und wie der Kreml jenseits der Ermittlungen auf den mutmaßlichen Anschlag reagieren wird, ist offen. Im Sommer hatte der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew mit massiven Gegenschlägen gedroht, sollte die Brücke angegriffen werden.

Eine Ansprache Putins an die russischen Bürger zu dem Vorfall ist in den nächsten Tagen nicht geplant, wie sein Sprecher betonte. Der Präsident ordnete zunächst nur die Einrichtung einer Kommission an, die die Hintergründe des Vorfalls aufdecken soll.

Außerdem wies er den Geheimdienst FSB per Dekret an, die Kontrolle über die Brücke zu verschärfen. Zuvor hatte Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow angeboten, mit seinen Einheiten künftig die Krim-Brücke zu bewachen.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AP und Reuters