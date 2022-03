Explodierende Spritpreise: Was tun andere europäische Länder?

Seit Beginn des Ukraine-Krieges vor gut zwei Wochen haben die Spritpreise extrem zugelegt - und verharren nun auf extrem hohem Niveau. In Deutschland nimmt deshalb die Debatte um eine Entlastung von Verbrauchern immer mehr Fahrt auf. Während Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Maßnahmenpaket angekündigt hat, verteidigte Finanzminister Lindner (FDP) den von ihm vorgeschlagenen Tankzuschuss, für den er sich viel Kritik eingehandelt hatte. Welche Strategien fahren andere europäische Länder, um den drastischen Preisanstieg für ihre Bürger abzumildern?

Österreich: Drei Euro für einen Liter kommen schon mal vor

Billiger Sprit in Österreich – das war einmal. Im Schnitt ist auch in Österreich der Spritpreis seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Diesel um 70 Cent pro Liter und Super um 60 Cent. An manchen Tankstellen mussten Autofahrer für einen Liter fast schon drei Euro zahlen und wegen der beschlossenen CO2 Steuer wird der Sprit bald nochmal teuerer werden. Ab Juli soll der Preis für einen Liter Benzin und Diesel wegen der ökosozialen Steuerreform der österreichischen Regierung noch einmal um durchschnittlich neun Cent steigen.

Die Steuern waren allerdings nicht der Hauptgrund dafür, dass die Spritpreise in Österreich die letzten Jahre meist niedriger waren als in Deutschland. Wenn, dann lockten vor allem Tankstellen im Grenzgebiet deutsche Besucher nach Österreich. In Wien sah die Welt an der Tankstelle meist anders aus. Inzwischen sind die Steuern in beiden Ländern sogar ähnlich hoch. Beim Tanken in Österreich werden im Schnitt zwischen 49 und 54 Prozent für Mineralöl- und Mehrwertsteuer gezahlt. Bei Super ist der Steueranteil nochmals höher als beim Diesel.

Ungarn: Viele Österreicher kommen zum Volltanken

Günstig Tanken ist derzeit in Ungarn möglich. Die ungarische Regierung hat nämlich den Preis an der Tankstelle eingefroren. In Sopron oder anderswo kostet der Liter Benzin oder Diesel nur 1,26 Euro. Kein Wunder, dass auch Autofahrer aus Österreich einen langen Umweg machen, um einmal voll zu tanken. Zeitungen berichten von tausenden Autofahrern, die auch eine 70 Kilometer Anfahrt nicht scheuen. Zuletzt gab es aber auch Berichte, wonach nicht jeder voll tanken durfte, sondern der politisch gewollte Billigsprit rationiert wurde. Kritiker sehen in den niedrigen Spritpreisen nur ein populistisches Wahlkampfmanöver der Regierung Orban. In Ungarn wird am 3. April gewählt. Und schon vor dem Krieg hatte die Regierung die Preise für bestimmte Grundnahrungsmittel begrenzt.

Frankreich: 15 Cent Rabatt pro Liter

15 Cent Rabatt auf den Liter Kraftstoff an der Tankstelle. Das soll in Frankreich ab ersten April und für mindestens vier Monate gelten. Der Rabatt soll allerdings nicht an den Preistafeln der Tankstellen sichtbar sein. Erst beim Bezahlen des Tanks, an der Kasse oder per Karte direkt an der Zapfsäule wird der Erlass von 15 Cent pro getankten Liter auf der Rechnung sichtbar für den Kunden. Bei einer Tankfüllung könnten Autofahrer und Autofahrerinnen so im Schnitt neun Euro sparen. Rund zwei Milliarden Euro, erklärte der französische Premierminister Jean Castex am Wochenende in der Zeitung Le Parisien, werde das die Regierung kosten.

Kritiker allerdings halten dagegen, dass der Rabatt von 15 Cent pro Liter für den Staat ein Nullsummenspiel sei. In den vergangenen zwei Jahren sei die Kraftstoffsteuer stetig erhöht worden, die 15 Cent, die der Staat ab April auf den Liter Kraftstoff übernimmt, sei damit schon in den Kassen.

In Frankreich sind die Spritpreise ein heikles Thema. Die geplante Erhöhung der Steuern auf Benzin und Diesel brachte Ende 2018 die teils gewaltsam protestierende Gelbwestenbewegung hervor. Viele Menschen, vor allem auf dem Land, sind auf ihr Auto angewiesen, fahren täglich viele Kilometer zur Arbeit und zum Einkaufen. In Zeiten des Wahlkampfes will keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten diese Wählergruppe vernachlässigen. Daher hatte es in den vergangenen Wochen heftige Debatten darum gegeben, wie der Staat den steigenden Spritpreisen entgegenwirken müsse. Neben Vorschlägen wie Inflationsschecks, die für einkommensschwache Haushalte reserviert gewesen wären, brachten vor allem linke Kandidatinnen und Kandidaten das Einfrieren des Benzinpreises ins Spiel.

Bereits Ende des Jahres hatte die französische Regierung kostspielige Maßnahmen ergriffen, um die durch die hohe Inflationsrate galoppierenden Sprit- und Energiepreise abzufangen, unter anderem wurde die steuerlich absetzbare Pendlerpauschale erhöht. Diese Maßnahmen belasten schon jetzt den Haushalt mit rund 20 Milliarden Euro.

Irland: 100 Euro pro Woche für Lastwagenfahrer

Die irische Regierung hat angesichts stark gestiegener Kraftstoffpreise vergangene Woche die Steuern für Benzin und Diesel gesenkt. Außerdem bekommen Spediteure und Logistikbetriebe Zuschüsse für ihre Fahrzeuge. Für jeden Lkw, der für ein Transportunternehmen registriert ist, wird es für die nächsten acht Wochen einen wöchentlichen Sprit-Zuschuss von 100 Euro geben. Zuvor hatte das Kabinett in Dublin bereits eine kurzfristige Steuersenkung auf Kraftstoff beschlossen. Bleifreies Benzin ist demnach 20 Cent pro Liter günstiger als vorher, Diesel 15 Cent und Agrardiesel zwei Cent. Pro Tankfüllung für einen 60-Liter-Tank können Autofahrer dadurch bei einem Benziner rund zwölf Euro sparen, bei einem Dieselfahrzeug sind es neun Euro.

Die Regierung kosten die Schritte nach eigenen Angaben rund 340 Millionen Euro. Während die Lkw-Zuschüsse in acht Wochen überprüft werden, soll die Steuersenkung auf Sprit bis Ende August gelten.