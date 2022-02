Explodierende Energiepreise: Regierung plant Entlastungen

Die Ampelkoalition will in Kürze ein Maßnahmenpaket gegen steigende Energiepreise vorlegen. Angesichts der Preisexplosion bei Heizkosten, Sprit und Lebensmitteln wolle man mehrere Entlastungen beschließen, so SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.