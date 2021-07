Expertin: Mehr Diskriminierung und Rassismus in der Pandemie

Nach dem Messerangriff in Würzburg vor fünf Wochen sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) von einem Scheitern der Politik. Er bezog es auf den 24-jährigen anerkannten Asylbewerber, der in Würzburg drei Frauen erstach und andere schwer verletzte. Ein junger Mann, der bereits in psychiatrischer Behandlung war und zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft lebte. Das genaue Motiv der Tat ist bis heute nicht geklärt. Aber der Fall löste eine Debatte über Integration aus.

Misslingt Integration wegen Politikversagen?

Für Politikwissenschaftler Petra Bendel liegt es auf der Hand, dass nach solchen Vorfällen die Frage aufkommt, was man im Vorfeld besser hätte machen können. Aus den Medien ist das Thema allerdings wieder größtenteils verschwunden. Doch an der Basis – in Kommunen, bei Wohlfahrtsverbänden, Ehrenamtlichen und Flüchtlingen – gehe es täglich darum, dass Integration gelinge. "Integration ist ein Marathon, kein Sprint", sagt die Professorin, die an der Uni Erlangen den Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration (MFI) des Instituts für Politische Wissenschaft leitet.

Expertin: Wer sich kennt, respektiert sich

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration untersucht regelmäßig Fort- und Rückschritte in Sachen Integration. Dabei ist die gute Nachricht, dass es überall dort, wo sich Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte persönlich begegnen - auf der Arbeit, in der Schule und in der Nachbarschaft – besser läuft als gedacht. "Menschen ändern ihre Meinung über ihre Arbeitskollegen und über ihre Nachbarn auch in Krisenzeiten nicht so einfach", beobachtet die Vorsitzende des Sachverständigenenrates.

Das Gremium, das aus neun Expertinnen und Experten besteht, lässt in regelmäßigen Abständen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund befragen, wie sie das Integrationsklima persönlich wahrnehmen. Dabei gibt es einen Dämpfer bei den Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche oder in anderen Bereichen Diskriminierung erfahren.

Konstruktive Auseinandersetzung notwendig

Außerdem zeigt sich: Abseits von persönlichen und langfristigen Kontakten, wie einem Nachbarschaftsverhältnis, sieht es mit dem Integrationsklima offenbar schlechter aus. Bendel sieht Hinweise auf eine Zunahme von Diskriminierung und Rassismus in Folge der Pandemie. "Wir müssen hier aufpassen, denn das kann Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zeitigen."

Kontroverse Debatten um Integration und Zuwanderung, um bestehende Privilegien und Werte sind nach Ansicht von Bendel in einer diverser werdenden Gesellschaft notwendig. Sie müssten aber konstruktiv ausgetragen werden. Sorge bereitet der Integrationsforscherin aber so manche Debatte im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Von mancher Seite würden Feindbilder und Stereotype geschürt. "Hier müssen wir also vorbauen durch eine aktive Antidiskriminierungspolitik, Anti-Rassismus-Arbeit und durch die Stärkung von entsprechenden Antidiskriminierungsstellen."