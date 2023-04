Expertenrat warnt vor Entschärfung des Klimaschutzgesetzes

Deutschland hat im vergangenen Jahr weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2021. Entsprechende Berechnungen des Umweltbundesamts (UBA) bestätigte der Expertenrat für Klimafragen in einem am Montag in Berlin veröffentlichten Gutachten im Wesentlichen. Aber: Sowohl der Verkehrs- als auch der Gebäudesektor verfehlten ihre jährlichen Klimaziele, im Verkehr bei steigenden und im Gebäudebereich bei sinkenden Emissionen.

Umso drängender warnt der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung vor einer Entschärfung des Klimaschutzgesetzes. Die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf betonte: Sollte die Verantwortung der Ressorts aufgeweicht werden und sollte der Steuerungsmechanismus im Klimaschutzgesetz geändert werden, erhöhe das "das Risiko für zukünftige Zielverfehlungen".

Verkehrssektor besonders problematisch

Im Wesentlichen bestätigten die Experten in ihrem Gutachten die Daten des Umweltbundesamtes für 2022, wonach das Gesamtklimaziel Deutschlands mit 746 Millionen Tonnen CO2 erreicht wurde. Die Sektoren Verkehr und Gebäude hätten die Vorgaben dagegen wie vom UBA festgestellt erneut verfehlt.

Der Verkehrssektor gilt mit Blick auf die nächsten Jahre als besonders problematisch. Laut Gesetz müssen Volker Wissing (FDP) als verantwortlicher Minister für den Verkehrssektor ebenso wie Ministerin Klara Geywitz (SPD) für den Bausektor nun ein Sofortprogramm vorlegen, um wieder auf Kurs für die Vorgaben der nächsten Jahre zu kommen. Wissings Programm im vergangenen Jahr hatten die Experten bereits als ungenügend verworfen.

Ampel-Koalition will das Klimaschutzgesetz ändern

Wissing und die FDP dringen darauf, dass Klimaschutzgesetz zu ändern. Sie wollen eine Betrachtung über Jahre hinweg und zudem, dass Mehr-Emissionen in einem Sektor durch andere ausgeglichen werden können.

Mit Informationen von Reuters und dpa