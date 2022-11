Expertenrat fordert verbindliche Emissionsgrenzen in Deutschland

Die weltpolitische Lage ist schwierig, die Supermacht Russland zunehmend isoliert, die Energiekrise sorgt für geopolitische Spannungen. Die Physikerin Brigitte Knopf beobachtet Klimapolitik als Generalsekretärin des Mercator Forschungsinstituts MCC in Berlin und als stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats für Klimafragen. Für sie ist es schon ein Erfolg, wenn alle Staaten wieder am Verhandlungstisch zusammensitzen: "Wenn die Staaten sich dort treffen und reflektieren, was letztes Jahr in der Klimakonferenz alles an Zusagen gemacht wurde, an Versprechen – vielleicht ist das schon ein Erfolg angesichts der ganzen anderen Krisen in denen wir sind."

Klimaziele brauchen konkrete Maßnahmen

Im Gespräch mit BR24 erinnert Brigitte Knopf zum Beispiel an den das sogenannte Methan- Versprechen, bei dem über 100 Staaten vereinbart haben, ihre Methanemissionen schneller zu senken. Oder an einen Vorstoß, Staaten wie Südafrika beim Ausstieg aus der Kohle mit Geld zu unterstützen. An solchen konkreten Maßnahmen ließen sich Fortschritte beim Klimaschutz viel eher messen, als an den allgemeinen Zielen, die die Staaten bei der UN einreichen.

Deutschland hinkt eigenen Zielen hinterher

Bei der Umsetzung ehrgeiziger Ziele gebe es auch in Deutschland viel Nachholbedarf, sagt Knopf. Gestern erst hat der Expertenrat für Klimafragen in einem Gutachten gezeigt: Bis 2010 ging es gut voran im Klimaschutz – mit viel Investitionen in klimafreundliche Technologien.

"Wir sehen auch, dass diese Effekte konterkariert werden, durch den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, Sachen werden effizienter, aber sie werden auch mehr genutzt. Die Autos werden größer, sie werden schwerer, man schafft sich ein Zweit-Auto an. Das sind die Effekte, die den Erfolg wieder konterkarieren."

Deutsche Politik vor Paradigmenwechsel

Allein die Förderung Erneuerbarer Energie reiche nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Die deutsche Politik müsse sich klar zu verbindlichen Emissionsgrenzen bekennen. Es müsse klar sein, dass es eine harte Obergrenze für Emissionen gäbe, die verbindlich einzuhalten sind. Bisher werde das als verhandelbar angesehen: "Da reißt man in einem Jahr die Emissionen, aber es passiert nicht wirklich viel. Und das ist genau die Frage, für wie fest hält man diese Emissionsobergrenze." Um das Klimaziel für 2030 zu erreichen, müsste sich das Tempo der Emissionsminderungen eigentlich verdoppeln.

Kurzfristige Reaktionen auf Energiekrise als Gefahr

Auch die aktuelle Energiekrise beinhalte die Gefahren für den Klimaschutz: Wenn zum Beispiel anderen Ländern signalisiert werde, man wolle von ihnen zukünftig Gas beziehen. "Dann signalisieren wir Staaten, denen wir letztes Jahr auf der Klimakonferenz gesagt haben, eigentlich wollen wir raus aus fossilen Ressourcen, denen signalisieren wir, ihr müsste jetzt fossile Ressourcen weiter explorieren", so Brigitte Knopf. Wenn diese Staaten dann Lieferverträge für 20 Jahre anbieten, stecke man in Strukturen gefangen, die dann eigentlich über die ganze Lebensdauer nicht mehr genutzt werden dürfen: "Das kann uns wirklich richtig auf die Füße fallen, wenn wir wirklich dran denken auch noch die Klimaziele zu erreichen."