Expertenbericht: Schule, Frischluft, Therapie für Corona-Kinder

71 Prozent der Kinder und Jugendlichen fühlen sich durch Corona mehr belastet. Psychische Auffälligkeiten haben sich in etwa verdoppelt. Streits in der Familie nehmen zu und eskalieren häufiger. Und Kinder und Jugendliche leben ungesünder: Fast 70 Prozent gaben an, ihr Medienkonsum habe zugenommen, ein Drittel verbrachte pro Tag vier Stunden oder mehr damit. 19 Prozent machen keinen Sport. 26 Prozent berichteten von etwas oder viel mehr Süßigkeitenkonsum in der Pandemie. Das sagten 7- bis 17-Jährige den Autoren der großangelegten COPSY-Studie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020.

Lambrecht: Gezielter um die kümmern, die es besonders schwer haben

Befunde gab es also schon. Unklar war der Bundesregierung offenbar, was sie damit anfangen sollte. Bundesfamilienministerium und Bundesgesundheitsministerium richteten deshalb eine Arbeitsgruppe mit Experten ein. Am Ende steht ein Bericht mit 26 Empfehlungen für Länder, Kommunen, Krankenkassen. Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) sagt bei der Vorstellung des Berichts: Die Auswirkungen der Pandemie träfen alle Kinder und Jugendlichen. Besonders hart würden aber jene getroffen, "die schon vorher unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sind. Und umso umfassender und gezielter müssen wir uns um diese kümmern, die es eben besonders schwer haben".

Experte: "Natürlich passiert das ziemlich spät"

Das sieht der Kinder- und Jugendmediziner Burkhard Rodeck ähnlich: Dort wo die Ressourcen fehlten, um aufzufangen, seien die Belastungen erheblich. Grundsätzlich sagt Rodeck: Es gebe keinen einzigen Betrieb, in dem in der Pandemie so konsequent gehandelt worden sei wie in Schulen und Kitas. Und zum Dauerlockdown der Bildungseinrichtungen: "Wir haben damit den Kindern und Jugendlichen nicht nur ihren Arbeitsplatz genommen, sondern sie auch ihrer Sozialkontakte beraubt und sie ein Stück weit eingesperrt in ihren Familien." Rodeck ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die am Expertenpapier mitgeschrieben hat. "Natürlich passiert das ziemlich spät", sagt er. Bereits letztes Jahr hätten die Mediziner angekündigt, was bei Kindern und Jugendlichen passieren wird. "Und es ist genau so gekommen."

Kinder brauchen offene Kitas und Schulen

Trotzdem: Die Ministerien hätten sich jetzt breit umgehört unter den Experten. Das Ergebnis findet sich im Expertenpapier: Kinder und Jugendliche brauchen offene Kitas und Schulen, heißt es darin. Deshalb soll weiter in großem Umfang getestet, gelüftet und mit Luftfiltern gefiltert werden. Auch die Bedeutung von Sport und Bewegung und ein Ausgleich durch Freizeitangebote ist dort festgehalten, verbunden mit der Aufforderung: "Länder und Kommunen sollen dafür sorgen, dass insbesondere Sport im Freien weiterhin möglich ist." Außerdem das Thema Prävention: Gesundes Frühstücken, das Einhalten von Pausen in Kitas und Schulen, Angebote, die vor allem Bewegungsmangel, falscher Ernährung und Stress vorbeugen sollen. Hier sind Krankenkassen, Länder, Kommunen und andere Träger angesprochen.

Corona-Belastungen erkennen lernen

Bereits bekannt ist, dass der Bund zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellt, um Programme zu unterstützen, mit denen Schüler schnell wieder aufholen und Versäumtes nachholen können. Für besonders belastete Kinder und Jugendliche, die besondere Unterstützung brauchen, soll es leichter Therapiemöglichkeiten geben. Die Corona-Belastungen der Kinder sollen bei den U-Untersuchungen für Kinder und J-Untersuchen für Jugendliche sowie bei Schuleingangsuntersuchungen mit im Blick behalten werden. Außerdem sollen Fachkräfte und Ehrenamtliche aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe geschult werden, um Belastungen frühzeitig zu erkennen. Es soll weitere Erholungsmöglichkeiten für besonders belastete Familien geben. Familien mit kleineren Einkommen und Familien mit Angehörigen mit einer Behinderung soll "ein kostengünstiger Familienurlaub ermöglicht werden".

Es handelt sich um Absichtserklärungen

Die Expertenempfehlungen hören sich vielversprechend an. Aber werden sie so auch umgesetzt? Kinder- und Jugendmediziner Rodeck sieht ein Problem: Es handle sich um "Absichtserklärungen". In der Umsetzung seien sie nicht einfach. Denn für die sind vor allem Länder und Kommunen zuständig. Und selbst wenn das funktionieren sollte, gibt es eine Frage, die den Mediziner besonders sorgt: Was passiert nach Corona? Übergewicht, Bewegungsmangel, zu viel Medienkonsum: "Diese Probleme sind natürlich nicht nur durch die Pandemie entstanden, sondern sie sind in unserer Gesellschaft vorhanden." Sie treten jetzt nur deutlicher zutage.