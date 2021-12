Experten warnen vor Omikron: Lauterbach setzt auf Booster

Der Intensivmediziner Karagiannidis warnt: noch nie wurden so wenig freie Intensivbetten erfasst. Das mache ihm Sorgen in Hinblick auf die Omikron-Variante. Gesundheitsminister Lauterbach will 2G in Zukunft nur noch mit Drittimpfung.