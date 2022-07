Experten beklagen gravierende Mängel der Corona-Politik

Wie soll sich Deutschland dafür wappnen, dass nach dem Sommer womöglich eine größere Corona-Welle naht? Vor allem die FDP wollte dazu erst ein Gutachten abwarten. Jetzt ist es da - und stellt der Politik ein katastrophales Zeugnis aus.

Datenlage unzureichend, politische Beschlüsse intransparent

In dem Gutachten, das der "Welt am Sonntag" vorab vorliegt, wird beklagt, dass eine koordinierte Begleitforschung während der Pandemie weitgehend unterblieben sei. Dies hat nach Ansicht der Gutachter zu einer mangelhaften Datengrundlage für politische Entscheidungen geführt.

BR24 recherchierte und berichtete seit Beginn der Pandemie immer wieder zu fehlenden oder mangelhaften Corona-Daten: So änderte etwa das Robert Koch-Institut im Januar 2021 nach der Berichterstattung seine Darstellung der Informationen zu Infektionsumfeldern, um besser zu zeigen, für welche geringe Anzahl von Fällen diese Informationen vorliegen.

Experten forderten im Gespräch mit BR24 außerdem immer wieder die Einführung eines Impfregisters, sei es, um überhaupt verlässliche regionale Impfquoten zu erhalten oder um der Verunsicherung bei den Impfnebenwirkungen entgegen zu wirken. Auch die starke Auswirkungen des Meldeverzugs auf politisch relevante Kennwerte wie die 7-Tage-Inzidenz oder die Hospitalisierungsrate wurde mehrfach durch Datenanalysen gezeigt.

Experten können kaum Empfehlungen aussprechen

Im Hinblick auf neue Corona-Maßnahmen sieht sich die Expertenkommission nun aber wohl nicht in der Lage, Empfehlungen auszusprechen. Lediglich das Tragen von Schutzmasken in Innenräumen wird positiv gesehen. Die Experten legen auch nahe, dass Geimpfte von einer Testpflicht nicht ausgenommen werden sollten und verweisen auf die nachlassende Schutzwirkung einer Impfung.

Am Mittag will das Gremium sein Gutachten offiziell vorstellen. Dem Sachverständigenausschuss, der je zur Hälfte von Bundesregierung und Bundestag besetzt wurde, gehören Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen an. Die Evaluation soll vor allem die Vorgaben im Rahmen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" beleuchten. Diese vom Bundestag laut Infektionsschutzgesetz festgestellte Lage bestand über mehrere Monate bis Ende November 2021 und ermöglichte Schließungen zahlreicher Einrichtungen sowie Alltagsauflagen.

Lauterbach will "Winterreifen" für den Corona-Herbst

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Gutachten am Nachmittag entgegennehmen. Er hatte angekündigt, dass er mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) Eckpunkte einer Regelung für den Herbst noch vor der Sommerpause anstrebt - sie könnten dann nach dem Sommer beschlossen werden. Der Bundestag geht am 8. Juli in die Pause und tagt in der Woche ab 5. September wieder.

Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatten deutlich gemacht, dass es für den Herbst darum gehe, passende "Winterreifen" bereit zu haben. Seit Anfang April sind die meisten staatlichen Vorgaben im Alltag weggefallen - unabhängig davon gibt es Maskenpflichten etwa in Kultureinrichtungen.