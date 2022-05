Deutschland als Kriegspartei? Das sagen Experten

Mit den Waffenlieferungen an die Ukraine hat die Bundesregierung auch beschlossen, dass ukrainische Soldaten daran ausgebildet werden. Läuft Deutschland damit Gefahr, als Kriegspartei zu gelten? Das legt vermeintlich ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags nahe.

Gutachten sorgt für Verunsicherung

Das Gutachten, das im Internet kursiert, handelt von "Rechtsfragen der militärischen Unterstützung der Ukraine durch Nato-Staaten" und stammt bereits vom 16. März. Es wurde damit zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, als die Bundesregierung noch keine Lieferung schwerer Waffen beschlossen hatte. Darin heißt es: "Erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei beziehungsweise Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen."

Als Quelle dazu wird ein einzelnes Interview mit dem Bochumer Völkerrechtler Pierre Thielbörger in der "Neuen Zürcher Zeitung" vom 13. März angegeben. Dieser sagte, Waffenlieferungen allein seien noch keine Kriegshandlung - anders könne es bei einer Beratungsleistung sein, wie die Waffen zu gebrauchen seien. Er weist darauf hin, dass es hier aber auf den konkreten Einzelfall ankomme.

Experte: Deutschland müsste aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen

Stephan Stetter, Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München, hat dazu eine klare Haltung: "Das ist ein Nebensatz - und daraus die Befürchtung zu konstruieren, Deutschland sei jetzt Kriegspartei, das halte ich deutlich für zu weit gehend", sagte er BR24. Auch Verteidigungsexperte Carlo Masala warnte auf Twitter, die im Konjunktiv gehaltene Aussage der Wissenschaftlichen Dienste beziehe sich nur auf eine Quelle.

Deutschland werde durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten nicht zur Kriegspartei, so Stetter. "Ich denke, wenn Deutschland aktiv an Kampfhandlungen in der Ukraine teilnehmen würde, dann wären wir in diesen Krieg involviert. Das steht nicht an, das hat niemand auf der Tagesordnung."

Auch Völkerrechtler Philipp Dürr von der Universität Bonn schrieb auf Twitter, dass aus dem Gutachten nicht evident hervorgehe, dass Waffenlieferungen unter der Bedingung der Ausbildung an den Waffen völkerrechtlich als Kriegsbeitritt zu bewerten seien. Er kritisiert, eine im Konjunktiv formulierte Einzelmeinung sei in Medienberichten hochgejazzt worden.

Ähnlich hatte sich bereits Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) geäußert: "Ich gehe davon aus, dass weder diese Ausbildung dazu führt, noch die Lieferung von Waffen, sondern wenn wir Soldatinnen und Soldaten entsenden würden in die Ukraine, das wäre ein ganz klares Zeichen. Das werden wir aber auch nicht tun. Das wird nicht geschehen."

US-Armee trainiert ukrainische Soldaten in Deutschland

Das US-Verteidigungsministerium hatte am Freitag erklärt, dass ukrainische Soldaten bereits an Waffensystemen ausgebildet würden. Das Training finde auf US-Militär-Stützpunkten in Deutschland in Absprache mit der Bundesregierung statt, die bei der Koordinierung und Organisation helfe. Laut Medienberichten werden unter anderem im oberpfälzischen Grafenwöhr Soldaten ausgebildet - eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht.

"Auch das macht Deutschland nicht zur Kriegspartei", so Stetter. Alles sei über bilaterale Verträge geregelt. Zudem seien die Truppenübungsplätze wie beispielsweise in Grafenwöhr "rechtlich gesprochen amerikanisches Hoheitsgebiet".

Man müsse sich auf dem Boden des internationalen Rechts bewegen. "Und das tun wir", so Stetter. Und weiter: "Eine vollkommen andere Frage ist, was Russland an möglichen Argumenten konstruiert. Wir wissen alle, dass Russland Argumente erfindet, Behauptungen in den Raum stellt. Das liegt überhaupt nicht in unserer Hand."

Melnyk: "Für Putin ist Deutschland längst Kriegspartei"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hatte in der "Bild am Sonntag" die Befürchtung, durch Waffenlieferungen zur Kriegspartei zu werden, als "völligen Quatsch" bezeichnet. "Für Putin ist Deutschland längst Kriegspartei", so Melnyk.