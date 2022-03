Experte: Sanktionen treffen auch russische Oligarchen

Mehrere russische Oligarchen haben sich in einem offenen Brief von Kreml-Chef Wladimir Putin distanziert, nachdem ihre Vermögen eingefroren wurden und sie auch nicht mehr reisen dürfen. Die Frage, ob Putin irgendwann alleine dasteht, hat uns der Alexander Libman beantwortet. Er ist Ökonom und Politikwissenschaftler am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin.

Viele Oligarchen distanzieren sich vom Kreml-Chef Wladimir Putin. Wie kommt es zu diesem Protest?

Libman: Bei den Oligarchen kann man tatsächlich nicht von Protest sprechen. Es gibt bis jetzt vereinzelte Aussagen. Das ist aber deutlich mehr, als wir in allen früheren Krisen der Zeit von Putin gesehen haben. Die wirtschaftlichen Kosten, mit denen die Oligarchen konfrontiert sind – Sanktionen und auch die generelle wirtschaftliche Lage in Russland -, sind anscheinend zu hoch und bringen sogar diejenigen, die sich ungern öffentlich äußern, dazu, öffentliche Statements abzugeben.

Ist das jetzt ein rein wirtschaftlich motivierter Widerstand oder gibt es da auch eine politische Überzeugung, die mit Putin nicht übereinstimmt?

Libman: Der Krieg kommt als großer Schock für alle. Viele Menschen in der russischen Bevölkerung und anscheinend auch in den russischen Eliten waren viele überhaupt nicht darauf vorbereitet, was jetzt passiert. Und für viele ist dieser Krieg auch deswegen inakzeptabel.

Welche Rolle spielt es denn, dass sogar die neutrale Schweiz russische Konten eingefroren hat? Der Bankverkehr mit Russland ist ja unterbrochen. Könnte dieser Schritt vielleicht Putin am Ende sogar die Macht kosten?

Libman: Das finde ich zu gewagt formuliert. Es ist tatsächlich so, dass die Sanktionen, die jetzt eingeführt wurden, bereits jetzt einen starken Druck auf die russische Wirtschaft ausüben. Da sieht man jetzt kurzfristig in der Entwicklung des Wechselkurses. Der Rubel ist viel schwächer geworden. Das wird man in den kommenden Wochen und Monaten in der steigenden Inflation, in Lieferengpässen und in weiteren wirtschaftlichen Problemen sehen. Das Problem ist einfach, dass wenn man unter so einem starken wirtschaftlichen Druck steht, wie die russischen Eliten jetzt, dass sie eigentlich zwei verschiedene Strategien haben. Also einige könnten darauf setzen, dass es in Russland zu einem Politikwechsel kommt. Es kann aber auch passieren, so wie das im Irak der Fall war, dass die Eliten zusammenkommen und sagen: Wir sind jetzt alle zusammen gegen den Westen. Und dann bekommt Putin sogar noch mehr Unterstützung.

Wie vernetzt sind eigentlich die Eliten oder Oligarchen in Russland untereinander? Könnte sich da so eine Art Opposition bilden oder kämpft da jeder für sich allein?

Libman: Es gibt selbstverständlich wirtschaftliche Beziehungen zwischen den russischen Oligarchen, aber in der Vergangenheit waren die Unternehmenlobbys, wenn sie wollen, in Russland eher einzelne Personen als große Gruppen. Es gab in den 2000er-Jahren einen Versuch, eine Art Lobby der Oligarchen zu erstellen, die Russische Union der Industriellen. Aber die erwies sich als sehr schwach.

2014 war die Invasion der Krim. Damals hat sich kaum jemand wirklich darüber aufgeregt. Da ist nicht viel passiert. Ist das diesmal anders?

Libman: 2014 war die Reaktion der russischen Bevölkerung auf die Annexion der Krim durchaus positiv. Putin hat so einen enormen Popularitätsboost bekommen. Seine Unterstützerzahlen sind sehr stark nach oben gegangen. Für viele Russinnen und Russen war die Annexion der Krim tatsächlich etwas, was sie sehr positiv gesehen haben, weil sie die Krim am Ende auch als genuin russisch gesehen haben. Jetzt ist die Situation so, dass man sogar von den höchsten Mitgliedern der Elite kaum irgendwelche eigenständige Aussagen hört. Diejenigen, die was sagen müssen, die wiederholen einfach, was Putin sagt. Und man hört sogar von einzelnen Oligarchen kritische Aussagen zu dem Krieg in der Ukraine. Also ich würde sagen, für die meisten Leute in Russland ist das Gefühl jetzt Ratlosigkeit. Die Menschen verstehen einfach nicht, was passiert.

Eine Frage noch zur Informationspolitik Putins: Es war zu hören, Herr Libman, dass manche Soldaten gesagt haben, sie würden glauben, dass sie einfach nur in ein Manöver reisen.

Libman: Genau diese Meldung habe ich jetzt auch schon gelesen. Es ist ja so: Putin hat vor dem Anfang des Krieges offensichtlich nicht nur die internationale Gemeinschaft, sondern auch einen Großteil der eigenen Bevölkerung und mehrere Mitglieder der eigenen Eliten getäuscht. Viele haben die Militärmanöver an der ukrainischen Grenze als ein Pokerspiel mit dem Westen empfunden, aber nicht als den Anfang eines Krieges. Das sagt sehr viel über die russischen Eliten aus und darüber, dass sie trotzdem bereit sind, in dieser Situation beim Krieg mitzuspielen. Leider. Aber das zeigt auch, wie stark die russischen staatlichen Medien zumindest versuchen, die öffentliche Meinung in Russland zu kontrollieren.

Rechnen Sie denn damit, dass der Widerstand größer wird, sowohl bei den Eliten als auch beim Volk in Russland?

Libman: Wie gesagt, jetzt herrscht eine Ratlosigkeit. Ratlosigkeit kann sich in Widerstand umwandeln. Aber es ist natürlich auch möglich, dass Ratlosigkeit sich eher in Passivität, eine Art innere Emigration umwandelt, wo sich die Menschen einfach aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, weil sie gar keine Perspektiven sehen.