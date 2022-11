Experte: Bürgergeld-Bezieher werden kein angenehmes Leben haben

Der Duisburger Sozialwissenschaftler Gerhard Bäcker tritt der Kritik aus Kreisen der Union und der Wirtschaft am geplanten Bürgergeld entgegen. Die Sozialleistung sei nicht zu hoch: "Jeder, der glaubt, mit einem Regelbedarf von 502 Euro, den es ab Januar 2023 für eine alleinstehende Person geben soll, ein 'angenehmes' Leben zu führen, soll das einmal für sich selbst ausprobieren", sagte Bäcker dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Der Experte fügte hinzu: "Das war schon vor Ausbruch der starken Inflation nicht möglich und wird erst recht bei einer Preissteigerungsrate von über zehn Prozent nicht möglich sein."

Soziologe: Bürgergeld-Bezieher bekommen nicht mehr als Mindestlohn-Empfänger

Zum Jahreswechsel will die Bundesregierung das Bürgergeld einführen. Es soll an die Stelle der Hartz-IV-Leistungen treten. Die Union kündigte dagegen Widerstand an. CDU-Generalsekretär Mario Czaja hatte am vergangenen Wochenende gegenüber dem "Tagesspiegel" gesagt, falls die Ampel-Koalition nicht zu weitreichenden Zugeständnissen bereit sei, wolle die Union das Gesetz im Bundesrat blockieren.

Der Soziologe Bäcker widerspricht der Behauptung, Bezieher des Bürgergeldes hätten höhere Einkünfte als Erwerbstätige mit einem niedrigen Arbeitseinkommen: "Wer nur auf die Regelsätze der Grundsicherung abstellt, argumentiert unseriös." Denn eine Beschäftigte etwa, die zum gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro arbeitet, habe - im Unterschied zu Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergeldes - möglicherweise noch zusätzlich Anspruch auf Wohngeld. Wenn Kinder zu unterhalten sind, erhalte sie Kindergeld sowie Kinderzuschlag.

Anspruch auf staatliche Unterstützung oftmals nicht bekannt

Allerdings sei Betroffenen ihr Anspruch auf Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss oftmals nicht bekannt. Auch die Nichtinanspruchnahme von Leistungen der Grundsicherung sei weit verbreitet. Insbesondere bei älteren Menschen spielten "Ängste vor dem Stigma der Bedürftigkeit eine große Rolle", erklärte der Duisburger Sozialwissenschaftler.

Empirisch betrachtet sei nicht "Missbrauch" von Leistungen das Problem, sondern der fehlende oder unzureichende "Gebrauch" von Leistungen, sagt Bäcker. "Das System ist kompliziert, und viele Betroffene wissen nicht, ob sie überhaupt einen Anspruch haben."

Deshalb seien umfangreiche Beratung und Transparenz bei den Leistungen "zwingend notwendig". Die von der Ampel geplanten Verbesserungen bei der Erstattung der Warmmiete lobte Bäcker ausdrücklich. Denn in der Vergangenheit hätten Hartz-IV-Bezieherinnen und -Bezieher oft ihre angestammte Wohnung nicht mehr bezahlen können und daher aufgeben müssen. "Das war eine außerordentlich hohe soziale Härte. Hier ist die Neuregelung des Bürgergeldes, eine Karenzzeit einzuführen, überfällig", erklärte der Sozialforscher.

Armutsforscher beobachtet wachsenden "Sozialneid nach unten"

Der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge führt den im Bundesrat erwarteten Widerstand der Unionsparteien gegen die Einführung des Bürgergeldes auf einen wachsenden "Sozialneid nach unten" zurück. "Man würde erwarten, dass Mittelschichtangehörige in der momentanen Krisensituation sagen: Wir müssen die Reichen höher besteuern, denn sie werden selbst in der Inflation noch reicher, weil ihnen zum Beispiel teure Kunstwerke, wertbeständige Edelmetalle und Luxusimmobilien gehören." Das geschehe aber nicht, vielmehr richte sich der Blick eher auf diejenigen, die noch weniger hätten, sagte der Politikwissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Stimmung werde von CDU-Politikern wie Friedrich Merz und Vertretern von Arbeitgeberverbänden aufgegriffen. "Man suggeriert, dass nach der Einführung des im Vergleich zu Hartz IV nur wenig höheren Bürgergeldes kaum noch jemand arbeiten wolle und es sich viele Geringverdiener lieber in der Hängematte des Sozialstaates bequem machen würden. Das ist typischer Sozialneid nach unten und widerspricht der Realität. Denn fast eine Million der Hartz-IV-Bezieher gehen arbeiten, obwohl sie von ihrem Lohn nicht leben können."

Angst vor sozialem Abstieg

Psychologisch ermögliche es der Blick nach unten, sich von den Einkommensschwächeren abzugrenzen. "Man bestätigt sich auf diese Weise, dass man zu den Leistungsträgern gehört und keiner von den vermeintlichen Sozialschmarotzern ist, die mit der Bierflasche auf ihrem Sofa sitzen. So vertreibt man die Angst, persönlich vom sozialen Abstieg erfasst zu werden. Denn schließlich ist man selbst ja fleißig und kein Drückeberger oder Faulenzer."

Ausgeblendet werde dabei, dass man gerade in der aktuellen Krisensituation unverschuldet in eine soziale Notlage geraten könne, sagte Butterwegge, der 2017 Bundespräsidenten-Kandidat der Linken war.

Auch Rentner trifft "Sozialneid"

Ein zweites Beispiel für den sich ausbreitenden Sozialneid nach unten ist für den 71-Jährigen die vielfach geäußerte Kritik daran, dass mehr als zwei Millionen alte Menschen die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro zweimal bekommen, nämlich einmal als Rentenbezieher und einmal als Erwerbstätige.

"Darauf folgt gleich ein Aufschrei nach dem Motto 'Rentner kassieren doppelt ab'", sagte Butterwegge. "Stattdessen sollte man sich die Frage stellen, warum mehr als zwei Millionen Rentnerinnen und Rentner nicht etwa ihren Ruhestand genießen, sondern weiterhin arbeiten gehen. Warum tun sie das wohl? Natürlich in den allermeisten Fällen, weil ihre Rente nicht zum Leben reicht."

Umsetzung des geplanten Bürgergelds noch offen

Derzeit ist offen, ob die Ampel-Regierung das Bürgergeld wie geplant durchbringen kann. Sie ist im Bundesrat auf Stimmen aus dem Lager der Unionsländer angewiesen. SPD-Chefin Saskia Esken zeigte sich zuletzt kompromissbereit. Das Bürgergeld soll die bisherige Grundsicherung Hartz IV ablösen.