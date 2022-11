"Exorbitant hohe Angebote": Schwierige Immobiliensuche der AfD

Die AfD ist auf Immobiliensuche: Neben Platz für Versammlungen braucht die Partei auch eine räumlich großzügige Parteizentrale für ihre Verwaltung. Mehr als ein Dutzend Objekte waren bisher in der engeren Auswahl. Die Immobiliensuche gestaltet sich aber als äußerst schwierig.

AfD sucht Immobilien per Findungskommission

Gesucht wird vorzugsweise in der Mitte Deutschlands, im Großraum Thüringen/Hessen. Aber auch Sachsen würde den Alternativen für Deutschland gefallen. In der Berliner Bundesgeschäftsstelle wurde deshalb eigens eine Findungskommission unter Vorsitz von Bundesschatzmeister Carsten Hütter gegründet. BR und MDR haben die Immobiliensuche der AfD gemeinsam nachrecherchiert.

Meißner Kornhaus sollte zwangsversteigert werden

Erst in diesem Sommer soll sich die AfD um das wuchtige Kornhaus aus dem 15. Jahrhundert auf dem Meißner Burg-Berg in Sachsen bemüht haben. Die knapp 5.000 Quadratmeter große Nutzfläche mit hohen Decken bietet viele Möglichkeiten für Versammlungsräume. Das Gebäude stand zur Zwangsversteigerung.

Der studierte Theologe und heutige SPD-Abgeordnete im sächsischen Landtag, Frank Richter, sagt zu den Hintergründen: "Der Eigentümer hat wahrscheinlich seine Grundsteuer nicht bezahlt oder Sanierungskosten nicht beglichen. Dann hat die Stadt das Recht, Zwangsversteigerungen anzumelden. Und da meldete sich dann auch die AfD als potenzieller Käufer."

"Meißen und Sachsen rechtsextremistische Hotspots"

Wieso aber hat die AfD sich gerade für dieses sanierungsbedürftige Gebäude interessiert? Richter, der sich als ehemaliger langjähriger Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Dresden intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus in Sachsen auseinandergesetzt hat, vermutet: "2029 feiert Meißen das 1.100-jährige Stadtjubiläum, und es wird eine Landesausstellung geben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die vielen tausend Besucher zur Albrechtsburg oder zum Dom gehen dann an einem AfD-Schulungszentrum, an den AfD-Fahnen vorbei und bekommen signalisiert: Meißen und Sachsen sind rechtsextremistische Hotspots." In letzter Minute wurde der Versteigerungstermin im Juni abgesagt, die Eigentümer waren ihren Verbindlichkeiten kurzfristig nachgekommen. Die AfD ging leer aus.

Gelände von ehemaligem Nazi-Gefängnis

Das war ihr schon öfter passiert. 2019 versuchte sie das Objekt Wilhelminenstraße 23 in Berlin-Spandau zu erwerben. Das vierstöckige Backsteingebäude steht auf dem Gelände des ehemaligen, inzwischen weggesprengten Kriegsverbrechergefängnisses Berlin-Spandau. Hier saßen die Nazis, die bei den Nürnberger Prozessen nicht zum Tode verurteilt worden waren, auch Adolf Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess.

Deswegen war das Gelände an der Wilhelminenstraße auch zur Pilgerstätte von Rechtsextremen geworden. Gegen den Kauf dieses symbolisch aufgeladenen Objekts formierte sich damals Protest des SPD- und FDP-Kreisverbandes sowie des Bezirksbürgermeisters. Der Eigentümer ließ daraufhin das Immobiliengeschäft mit der AfD platzen.

Eine reiche Partei

Der letzte Rechenschaftsbericht der AfD stammt von 2020. Darin beziffert sie ihr Gesamtvermögen auf knapp 26 Millionen Euro. Vieles davon stammt aus großzügigen Erbschaften. Im Juli 2020 berichtete "Der Spiegel", die größte bekannte Einzelzuwendung in der bundesdeutschen Parteiengeschichte – eine vor allem aus Edelmetallen bestehende Erbschaft des Ingenieurs Reiner Strangfeld an die AfD – werde auf 14,4 Millionen Euro geschätzt.

Dieses Vermögen soll auch in Immobilien angelegt werden. Carsten Hütter, AfD-Bundesschatzmeister und Chef der Immobilien-Findungskommission, war früher Autohändler in Nordrhein-Westfalen. 2014 wurde er für die sächsische AfD in den sächsischen Landtag gewählt.

"Angebote für Hallen sind exorbitant hoch"

Hütter erklärt im Gespräch, in einer eigenen Halle könne Technik fest installiert werden. Aber vor allem weiß er, dass die AfD immer schwerer Hallen vermietet bekommt, weil die Besitzer keine Partei wollen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. "Selbstverständlich ist das ein Grund. Und dementsprechend sind dann auch Angebote, die wir für Hallen erhalten, exorbitant hoch", so Hütter.

Er berichtet von Beinahe-Vertragsabschlüssen, geplatzten Notarterminen und Kommunen, die im letzten Moment per Vorkaufsrecht dazwischenfunken. Außerdem habe seine Partei jetzt ein Objekt für die Verwaltung im Großraum Berlin gefunden. Die genaue Adresse nennt er nicht.

Haus eines enteigneten jüdischen Kaufmannes in Gera

Auch an einem Gebäude im thüringischen Gera war die AfD zuletzt offensichtlich interessiert. Bundesgeschäftsführer Holger Malcomeß schaute sich im Oktober zumindest von außen ein leerstehendes Kaufhaus an.

Das Kaufhaus in der Innenstadt gehörte einst Herman Tietz, einem jüdischen Kaufmann, der von den Nazis enteignet wurde. Direkt in einer der Gassen daneben hat der Geraer AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner sein Wahlkreisbüro. Ob sich die AfD nach wie vor für das Objekt interessiert, ist offen. Die Suche der Partei nach einer großen Immobilie geht wohl weiter.