"Exit": Programm für Neonazi-Aussteiger soll weiterlaufen

Die Zukunft des Neonazi-Aussteiger Programms "Exit" war lange Zeit nicht sicher. Nun wird es weiter gefördert, wie ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums mitteilte. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte sich am Tag des Anschlags von Halle mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) darauf verständigt, die Mittel für das Programm "Demokratie Leben!" im nächsten Jahr doch nicht, wie ursprünglich geplant, zu kürzen.

Kürzungen von "Exit" wurden kritisiert

Ein mögliches Ende der Förderung war in den vergangenen Wochen stark kritisiert worden, vor allem nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle. Bundesfamilienministerium Franziska Giffey (SPD) erklärte dazu, sie freue sich, dass ein Weg gefunden sei, die Initiative weiter zu fördern. Es soll 2020 mit über 115 Millionen Euro ausgestattet und damit auf gleichem Niveau wie 2019 fortgesetzt werden. Die Details sollen in den kommenden Wochen abgestimmt werden.