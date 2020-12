Exil-Ungarn im Fokus von Regierung und Rechtsextremen

Ungarns Regierung steht schon seit langem in der Kritik, rechtsstaatliche Grundsätze zu missachten und Bürgerrechte zu beschneiden. Ministerpräsident Victor Orbán hat nicht nur die Justiz auf Linie gebracht, sondern auch die Medien. Eine kritische Öffentlichkeit gibt es fast nur noch im Internet. Und auch dort gehen Regierungsmitglieder und Orbán-treue Portale rigoros gegen Regierungskritiker vor – selbst im Ausland. Eine Münchner Familie, die vor vier Jahren aus Ungarn ausgewandert ist, hat das nun mit voller Wucht zu spüren bekommen.

Ein Drei-Zeilen-Post mit schwerwiegenden Folgen

Es war nur ein Drei-Zeilen-Post, den Peter Szegő Ende Oktober auf seinem privaten Facebook-Profil veröffentlicht hat – geschrieben am frühen Morgen in der Münchner S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Was dann folgte, war eine Flut von Hass.

„Wir wurden bedroht. Leute haben uns geschrieben, man werde uns töten. () Ich möchte diese Sätze nicht wiederholen, aber wir haben viele solcher Nachrichten bekommen.“ Peter Szegő gegenüber dem Bayerischen Rundfunk

Peters Szegő arbeitete in Ungarn jahrzehntelang als Journalist, bis das Online-Portal, für das er tätig war, vor einigen Jahren schließen musste – auch aufgrund des politischen Drucks der Orbán Regierung auf unabhängige Medien. Szegő ging mit Frau und Kind nach München, aus politischen Gründen, wie er betont: "Wir haben keine Hoffnung mehr gesehen, dass das Orbán-Regime, dass das politische System sich ändern wird."

Der Anlass: Harmlose Kritik an einer Halskette

Heute schlägt sich Peter Szegő in München als Fahrer durch. Früher in Ungarn beschäftigte er sich als Journalist unter anderem mit der Trennung von Staat und Kirche – und darum ging es auch in seinem folgenreichen Facebook-Post Ende Oktober. Der Anlass: Die Sprecherin des Gesundheitsministeriums trug bei einem öffentlichen Auftritt gut sichtbar ein Kreuz um den Hals. Peter Szegő kommentierte im Netz sinngemäß: Wenn ich Ministerpräsident wäre, würde ich Frau Müller bitten, das Kreuz bei öffentlichen Auftritten abzunehmen.

Diesen harmlosen Satz griffen regierungstreue Medien in Ungarn auf und beschuldigten Szegő der Hetze gegen Christen. Mehrere Regierungspolitiker, darunter Gesundheitsminister Miklós Kásler persönlich, stellten Peter Szegős Facebook-Post gar in Zusammenhang mit islamistischen Terroranschlägen. Und als Peters Szegős Frau Edit ihren Mann auf ihrer Facebook-Seite verteidigte, geriet auch sie ins Fadenkreuz. Ein regierungsnahes Internet-Portal veröffentlichte ihr Facebook-Profilfoto. "Ich wurde als Person dargestellt, die Christen beschimpft", erzählt sie.

"Du verreckst mit Deiner Familie"

Und weil Peter Szegő aus einer jüdischen Familie stammt und seine Frau früher in Ungarn Holocaust-Gedenkfeiern veranstaltete, erhielten sie auch antisemitische Beschimpfungen – anonym, wobei sich die Unbekannten eines besonders perfiden Alias-Namen bedienten: Andor Jaross. So hieß der faschistische Innenminister Ungarns, der 1944 für die Vernichtung der ungarischen Jüdinnen und Juden mitverantwortlich war. Damals wurden Zehntausende in die deutschen Vernichtungslager deportiert oder am Donau-Ufer erschossen. Die Drohung der anonymen Hetzer an Peter Szegő ist unmissverständlich: "Du verreckst mit deiner Familie. Es wird uns große Freude bereiten euch in die Donau zu schießen."

Der ungarische Regierungssprecher reagierte auf BR-Anfrage mit der Feststellung, dass es in Deutschland viel mehr antisemitische Vorfälle gäbe als in Ungarn. Auf die Fragen, warum Minister und Staatssekretäre überhaupt einen privaten Drei-Zeilen-Facebook-Post kommentieren und was islamistische Anschläge mit der Forderung nach einer Trennung von Kirche und Staat gemein haben, gab es keine Antwort.

"Es ist katastrophal, was in Ungarn abläuft"

Das Ehepaar Szegő vermutet, die Regierung wolle von den katastrophalen Folgen der Corona-Pandemie ablenken. Der langjährige Ungarn-Korrespondenten der ARD, Stephan Ozsváth, ist sich sicher: Das Vorgehen der Orbán-Regierung hat Methode: "Das ist kein Einzelfall. Ich habe das selbst auch schon erlebt, da gab es Shitstorm-Wellen ungarischer Organisationen in Deutschland. Die schossen sich wegen meiner Berichterstattung auf mich ein. Und der Regierungssprecher diffamiert Kollegen seit Jahren als Aktivisten."

Der Shitstorm gegen die Münchner Familie Szegő ist inzwischen abgeflaut. Doch auf sich beruhen lassen will Edit Szegő die Sache auf keinen Fall: "Unser Ruf, unser Frieden, unsere Sicherheit wurde durch die Hetzerei der ungarischen Regierung gefährdet, und in diesem Fall möchte ich nicht schweigen. Und auch mein Mann will nicht schweigen, sondern rufen und schreien: Es ist katastrophal, was da in Ungarn abläuft."