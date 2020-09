Ex-Wirtschaftsminister und NRW-Ministerpräsident Clement tot

Wolfgang Clement setzte als Superminister von Gerhard Schröder die Hartz-Reformen um. Damit sicherte er der deutschen Wirtschaft Boomjahre, brachte die SPD aber um einen Teil ihrer Stammwählerschaft. Nun ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

Geboren wurde Clement am 7. Juli 1940 in Bochum als Sohn eines Baumeisters. Weil sein Vater es unbedingt wollte, studierte er Jura, wurde dann aber Journalist. Er kontaktierte alle möglichen Zeitungen, doch nur der Lokalchef der "Westfälischen Rundschau" antwortete. Dort fing er an, Angang der 1990er Jahre war er schließlich vier Jahre lang Chefredakteur der "Hamburger Morgenpost".

Einst Kronprinz des NRW-Landesvaters

Der SPD trat Clement bereits 1970 bei und geriet Anfang der 1980er Jahre als Vorstandssprecher der Sozialdemokraten in die Gunst des damaligen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau. Dieser holte Clement 1989 als Chef der Staatskanzlei nach Düsseldorf. Bald galt er als Kronprinz des NRW-Landesvaters, bis er 1998 selbst Ministerpräsident wurde. Er hatte große Pläne und wollte NRW zum "Bundesland Nr. 1" machen.

Vier Jahre später kam der Ruf aus Berlin: SPD-Kanzler Gerhard Schröder inthronisierte Clement als Superminister mit zusammengelegtem Wirtschafts- und Arbeitsministerium, um die Arbeitsmarktreformen Hartz I bis Hartz IV umzusetzen. Er habe etwas an den sozialwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland verändern wollen, sagte Clement später. Die Reformagenda 2010, die er wesentlich mit umsetzte, gilt heute als seine herausragende politische Leistung: Sie bescherte der deutschen Wirtschaft Boomjahre.

SPD-Austritt wegen deren unterstelltem Linkskurs

Zum Zerwürfnis mit seiner Partei kam es, als Clement der SPD eine immer stärkere Angleichung an die "Linken" vorwarf. Das trieb ihn letztlich 2008 auch zu seinem Austritt aus der Partei.

In der Nacht zu Sonntag ist Clement nun friedlich im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Bonn verstorben, wie seine Sprecherin mitteilte. Erst im Sommer war bekannt geworden, dass er an Lungenkrebs litt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) würdigte seinen Amtsvorgänger als einflussreiche Persönlichkeit in seinem Bundesland und darüber hinaus. Clement sei "eine prägende Figur Nordrhein-Westfalens und Deutschlands und vielseitiger Akteur in der Zeit der Jahrtausendwende" gewesen, erklärte Laschet. "Persönlich verliere ich einen liebenswerten Menschen, der immer für Rat zur Verfügung stand."