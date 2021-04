01.04.2021, 17:55 Uhr

Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen will für CDU in den Bundestag

Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, will im September für die CDU in den Bundestag einziehen, wie er dem MDR bestätigte. Doch es gibt Kritik an diesen Plan.