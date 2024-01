Trump gewinnt laut Prognosen Vorwahl der Republikaner in Iowa

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner hat Donald Trump die erste Runde für sich entschieden. Bei der Vorwahl im Bundesstaat Iowa erhielt der Ex-Präsident am Montag mit Abstand die meisten Stimmen, wie aus Prognosen des Datenanbieters Edison hervorging. Nach Auswertung von etwa 90 Prozent der Stimmen kam er demnach geschätzt auf über 50 Prozent. Dahinter folgte Floridas Gouverneur Ron DeSantis mit rund 21 Prozent. Die ehemalige UN-Botschafterin und Ex-Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, rangierte mit etwa 19 Prozent auf Platz drei.

Iowa: traditioneller Auftakt des Vorwahlmarathons

Der Sieg Trumps war erwartet worden. Der 77-Jährige führte in Umfragen mit großem Abstand vor Haley und DeSantis. Dass er das Rennen aber derart früh am Abend (Ortszeit) für sich entschied, kam überraschend.

In Iowa findet traditionell der Auftakt des Vorwahlmarathons statt, der sich in den kommenden Monaten durch alle Bundesstaaten zieht. Dabei wird entschieden, wen die Republikaner im November in die eigentliche Präsidentschaftswahl als Herausforderer gegen Amtsinhaber Joe Biden aufstellen. Biden gilt bei den Demokraten als gesetzt.

Trump: "Heute lachen die Leute über uns"

Trump, der in den vergangenen Monaten wiederholt Rache an seinen politischen Gegnern geschworen hat, verkündete in seiner Siegesrede in Iowa eine Botschaft der Einheit. "Wir wollen zusammenkommen, egal ob es sich um Republikaner oder Demokraten, Liberale oder Konservative handelt", sagte Trump. "Wir werden zusammenkommen. Es wird schon bald so weit sein." Vor Hunderten jubelnden Anhängern im Horizon Events Center in Clive warf er Präsident Joe Biden vor, "unser Land völlig zu zerstören". "Vor drei Jahren waren wir eine großartige Nation, und heute lachen die Leute über uns", so Trump.

Das Umfrageformat AP VoteCast zeigte, dass Trump sowohl unter Männern und Frauen und in jeder Altersgruppe der republikanischen Wähler vorne lag. Er schnitt in den Städten, Kleinstädten und ländlichen Gemeinden Iowas gut ab, insbesondere bei evangelikalen Christen und Menschen ohne Hochschulabschluss. Eine Mehrheit der Wähler gab an, sich mit Trumps "Make America Great Again"-Bewegung zu identifizieren. Relativ schwach war seine Beliebtheit nur in den Vorstädten ausgeprägt.

Ramaswamy zieht sich zurück

Der Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy zog sich aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner zurück. Der 38-Jährige teilte die Entscheidung nach einer für ihn enttäuschend verlaufenen ersten Vorwahl in Iowa mit. Er werde künftig Trump unterstützen.

Ramaswamy hatte Trump zuvor als "besten Präsidenten des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Dennoch bewarb er sich um die Nominierung, um "unsere America-First-Agenda auf die nächste Stufe zu bringen". Der wohlhabende Unternehmer hatte sich im Wahlkampf an Trumps Stil orientiert und war als schnell sprechender Populist aufgetreten, der seine politischen Gegner schonungslos aufs Korn nahm.