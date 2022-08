Ex-Präsident Trump: Anwesen in Mar-a-Lago von FBI durchsucht

"Mein wunderschönes Zuhause, Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt", schrieb Ex-Präsident Donald Trump auf dem von ihm mitbegründeten Netzwerk "Truth Social". Er selbst hielt sich während der Durchsuchung durch die US-Bundespolizei nicht in seinem Anwesen auf.

Ex-Präsident Trump spricht von "politischer Verfolgung"

"Diese unangekündigte Razzia in meinem Haus war weder notwendig noch angemessen", schrieb Trump weiter. Es sei "sogar" sein Safe geöffnet worden. Trump nannte den Vorgang "politische Verfolgung" und eine Attacke der "radikal linken Demokraten". Er verglich die Durchsuchung mit dem Watergate-Skandal, der 1974 den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon zum Rücktritt zwang.

Geheime Dokumente im Privat-Domizil?

Die Dursuchung von Trumps Anwesen steht Medienberichten zufolge in Zusammenhang mit dem Umgang des ehemaligen Präsidenten mit Akten und anderen Unterlagen aus seiner Amtszeit. Trump war bereits vor Monaten vorgeworfen worden, Dokumente aus seiner Zeit im Weißen Haus vernichtet zu haben. Nach Mar-a-Lago soll Trump Dokumente mitgenommen habe, die als Verschlusssache gekennzeichnete Informationen zur nationalen Sicherheit enthielten.

Hinzu kommt, dass in den USA eigentlich jede Korrespondenz des Präsidenten archiviert und für die Nachwelt aufgehoben wird. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Trump allerdings soll nach seiner Amtszeit 15 Kisten voll mit Regierungsdokumenten, Geschenken und Briefen aus dem Weißen Haus in sein Haus in Florida gebracht haben. Medien zufolge waren darunter auch Schreiben des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un und von Trumps Vorgänger Barack Obama.