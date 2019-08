Ex-Grönland-Minister reagiert enttäuscht auf Trump-Absage

Der ehemalige dänische Minister für Grönland, Tom Høyem, bedauert die Absage des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump in Dänemark. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Høyem: "Dänemark und Amerika sind sehr, sehr eng alliiert, sogar enger als Deutschland und Amerika."

Laut Høyem stellen sich in Dänemark viele Menschen die Frage, ob Trump so impulsiv arbeite, dass er nicht auf seine Ratgeber hört. "Weil jeder Diplomat, jeder Ratgeber würde sagen, 'lieber Herr Präsident, das ist eine blöde Idee.'"

Verkauf ausgeschlossen

Einen Verkauf Grönlands hält Høyem für unmöglich: "In unserer Zeit, 2019, ist so etwas undenkbar. Es ist rechtlich undenkbar und für die grönländische Bevölkerung undenkbar." Aber Grönland habe Trump in Zusammenarbeit mit Dänemark angeboten, in Grönland zu investieren.

Der ehemalige dänische Minister verwies auf das geographische Gewicht Grönlands: "China ist unglaublich interessiert an den arktischen Gebieten. Russland ist unglaublich interessiert und Amerika ist sehr interessiert. Und das bedeutet: Dieses kleine Dänemark ist eigentlich eine globale Macht, wenn wir über die Arktis sprechen."

"Ein großes Immobiliengeschäft"

Trump hatte am Wochenende einen Bericht des "Wall Street Journal" bestätigt, er denke über den Kauf Grönlands nach. Dänemark verliere mit seiner Unterstützung für Grönland jedes Jahr viel Geld, argumentierte der US-Präsident. "Im Grunde wäre es ein großes Immobiliengeschäft."

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wies die Idee umgehend als absurd zurück. Grönland gehöre den Grönländern, erklärte sie.

Trump hatte seinen geplanten Besuch Dänemarks daraufhin verschoben. Nun legte der Immobilientycoon noch einmal nach: Die Absage Frederiksens sei unangemessen. Wörtlich soll er laut New York Times Frederiksens Reaktion "nasty", genannt haben, also "gemein". Das Kaufangebot sei nur eine Idee gewesen. Außerdem müsse man den USA Respekt zollen.

Seltene Erden wecken Begehrlichkeiten

Grönland gehört seit seiner Inbesitznahme im 18. Jahrhundert zu Dänemark, hat aber einen Autonomiestatus. Auf der zwei Millionen Quadratkilometer großen und zum größten Teil mit Eis bedeckten Insel leben rund 57.000 Menschen, vor allem Angehörige der ethnischen Gruppe der Inuit.

Geographisch liegt Grönland in Nordamerika, politisch aber gehört es zu Europa. Begehrt sind vor allem seine Bodenschätze. 2022 soll auf dem Kvanefjeld die Förderung von Seltenen Erden beginnen. Deren weltgrößte verwertbare Vorkommen liegen in einem eisfreien Teil Grönlands in Küstennähe und bei einem Seehafen, was die mögliche Förderung dort erleichtert.

Die Firma, die den Fördervertrag bekommen hat, gehört Investoren aus China, den USA und Europa. Die Förder-Technik wird aus China kommen, weil es das einzige Land ist, in dem die Seltenen Erden derzeit auch weiterverarbeitet werden können.