Ex-Bundeswehrsoldaten wegen geplanter Söldnertruppe vor Gericht

Vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Stuttgart hat der Prozess gegen zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten begonnen, die geplant haben sollen, eine Söldnertruppe für den Einsatz im Jemen aufzubauen.

Die beiden 52 und 60 Jahre alten Männer sitzen seit Oktober 2021 in Untersuchungshaft. Sie konnten im Oktober 2021 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in München festgenommen werden, bevor sie Fortschritte beim Aufbau ihrer Truppe machen konnten.

Söldnertruppe für den Krieg im Jemen

Die Bundesanwältin warf den Angeklagten zu Prozessbeginn vor, sie hätten geplant, ihre militärisch aufgestellte und unabhängig agierende Gruppe als privates Militärunternehmen erfolgreich am Markt zu platzieren, wobei finanzielle Interessen eine wichtige Rolle gespielt hätten.

Der Plan der Angeklagten sei es gewesen, bis zu 150 ehemalige Angehörige deutscher Spezialeinheiten anzuwerben, mit dieser Truppe in den jemenitischen Bürgerkrieg einzugreifen und dort Teile der von Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiete zu erobern sowie militärisch zu sichern.

"Mit den Tod von Zivilisten gerechnet"

Mit diesem Vorhaben hätten die Angeklagten vorab den Tod unbeteiligter Menschen in Kauf genommen und insbesondere auch damit gerechnet, "dass im Zusammenhang mit Kampfhandlungen auch Zivilisten getötet und verletzt werden würden", so die Anlage. Damit hätten die Angeklagten die Gründung einer terroristischen Vereinigung geplant. Auf das "Anwerben für einen fremden Wehrdienst" stehen in Deutschland bis zu fünf Jahre Haft.

"Handlungsanweisungen" von einer Wahrsagerin

Eine skurrile Note erhält der Prozess um die geplante Söldnertruppe durch die Feststellung der Bundesanwaltschaft, dass die beiden Beschuldigten bei ihren Planungen auch von "Botschaften einer Wahrsagerin" getragen worden seien, die sie als "verbindliche Handlungsanweisungen verstanden" hätten. Welche Aufschlüsse das bis November terminierte Verfahren in dieser Hinsicht bringt, bleibt abzuwarten.

Erfolglose Versuche der Kontaktaufnahme

Bis zu ihrer Festnahme waren die Versuche der Angeklagten, Kontakt zum potenziellen Investor - der saudi-arabischen Regierung - zu knüpfen, den Ermittlungen zufolge erfolglos geblieben.

Saudi-Arabien kämpft seit 2015 mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) auf der Seite der international anerkannten Regierung gegen die aufständischen und von Iran unterstützten Huthis. Diese hatten 2014 weite Teile des Jemen überrannt, darunter die Hauptstadt Sanaa.